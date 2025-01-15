黃小柔爆料「演藝圈黑幕」　4小動作看不下去：就在演啊！

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，最近她上傳一則短片揭露演藝圈一些不為人知的內幕，並表示有4行徑讓她覺得很誇張，「就在演啊！」

▲黃小柔爆料演藝圈黑幕。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

影片中，黃小柔舉例，藝人之間常常為了搶鏡頭中心位置（C位）而爭鬥不休，且在社交場合中，一些人可能為了展示自己的地位和身份，會有過度計算的交際行為，如刻意安排的禮尚往來和競爭對手間的角色爭奪，「陪吃飯、在搶同個角色、故意禮尚往來、爭出場時間順序，拍照一定站C位。」

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黃小柔指出，演藝圈幕後的競爭和爭鬥同樣激烈。她表示，這樣的環境使每個人必須找到獨特方式來確立自己的地位，否則很難在這行業中脫穎而出，「你要不一樣，才能夠顯現個人身分跟地位。」對此，她認為保持自我和真實的才華展示，比利用不正當手段來獲得機會，要來得更為實在和長久，「演藝圈還是有很多用自己的才華，正在努力闖出一片天，但！也是有還在靠歪七扭八的方式上位，我個人是覺得，還是靠自己比較實在。」

▲黃小柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

事實上，黃小柔和好友Vicky日前才上節目爆料某流量女星私下耍大牌，不僅搭火車佔位還態度無禮，後來隨著風波延燒多日，便發文坦承所說的就是啦啦隊女神林襄，消息曝光後立即引發外界熱議，如今又發文爆料，再度掀起外界討論及關注。