獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！

記者黃庠棻／台北報導

男星李威（李翊瑋）曾與林佑威組成偶像團體「WEWE」，也曾拍過許多偶像劇，包含《吐司男之吻》、《放羊的星星》、《海派甜心》等，近年除了做起茶具副業，也專心修研佛法，淡出台灣演藝圈近9年時間，沒想到他近日卻捲入精舍殺人案，昔日隊友林佑威被問及此事也透過經紀人回應。

▲林佑威、李威過去曾合體。（圖／翻攝自微博）

44歲藝人李威因涉及台北市大安區去年（2024）一起精舍殺人案，二度被列為證人傳喚約談，引發社會議論。一名女子到台北大安區一家精舍學佛，2個月後被發現全身瘀青身亡，帳戶裡的近200萬元的積蓄被提領一空，檢警陸續聲押住持信眾3人後，抓到幕後藏鏡人是暢銷書作家王薀，而李威也是弟子之一，遭到地檢署約談。

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▲李威（右）捲入精舍殺人案。（圖／翻攝自臉書／張烜榮）

對此，李威昔日的隊友林佑威被問及是否有留意到此事，也透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，低調表示「他在內地應該沒特別留意，而且這是（社會）案件他也不好發表什麼意見。不好意思」，再被問到雙方是否許久沒有聯絡，經紀人也語帶保留說道「應該是」。

▲林佑威被問及李威捲入社會案件一事。（圖／翻攝自微博）

此外，林佑威近幾年將演藝事業轉往大陸發展，最近的幾部作品包含《星河長明》、《緊急公關》、《狼殿下》、《誰說我結不了婚》、《彩虹的重力》等都是大陸製作的影視作品。