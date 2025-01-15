仁寶尾牙「來賓卡司超猛」！壓軸曝光 蔡尚樺嗨爆：把後台當夜店跳

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺為主播出身，轉戰主持《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目的表現亮眼，能力備受肯定。最近適逢尾牙季，她首度和許效舜搭檔主持，超強的來賓卡司讓兩人嗨到「把後台當夜店在跳」！

▲蔡尚樺首度和許效舜合作主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從Instagram限時動態中，可以看到蔡尚樺身穿香檳色長禮服，相當映襯她的白皙肌膚之外，貼合身形的剪裁完美襯托出窈窕曲線，渾身散發出優雅氣質。

▲許效舜力誇蔡尚樺表現得十分優秀。（圖／翻攝自Instagram／superstone719）



主持過程中，最令蔡尚樺讚嘆的無疑是「仁寶卡司超猛」，來賓邀請到理想混蛋、Faye（詹雯婷）、彭佳慧和壓軸的頑童MJ116，讓她幾度嗨到在後台跟著唱跳。

▲蔡尚樺和許效舜在社群網站曝光來賓卡司。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai、superstone719）



許效舜14日也在社群網站發文，除了感謝所有工作人員和歌手來賓的貢獻，也謝謝搭檔蔡尚樺，並稱讚對方「今晚的流利英文及門面擔當非她莫屬」，期待能再度合作。

▲蔡尚樺和許效舜在後台嗨到跟著跳。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）