中居正廣性招待受害者+1！女主播目睹「男星全裸向她招手」哭求放過

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣去年爆出桃色糾紛，本月9日發聲明向大眾道歉。然而他隨後坦承參加了松本人志飯店極樂趴，加上扯出富士電視台製作人安排女主播性招待內幕，主持節目全部喊停，15日又有受害女主播發聲。

▲女主播怒控被製作人A設局出席聚會，目擊中居正廣酒後勸誘另一位女主播。（圖／翻攝自日網／女性自身）

據日媒《週刊文春》報導，某位女主播以化名「水谷愛子」受訪，坦承曾遭製作人A設局安排性招待，當時是2021年12月，且新冠疫情還在肆虐，但收到A製作人部下傳來LINE訊息，被告知前去六本木的君悅酒店，原本以為是酒店餐廳的聚會，結果被帶去住宿樓層的房間，且還有2位女主播D子、E子工作剛結束也到場。她被A製作人安排坐在靠近某男藝人的位置，D子、E子分別坐在中居正廣身邊，更聽到中居正廣玩笑說：「A以後可是未來的社長啊！」

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水谷愛子表示，中居正廣喝酒後露出不同於螢光幕前的一面，向女主播們說些居高臨下的言論，讓人感覺自大，且A製作人提醒「不要提SMAP的話題」。她感覺聚會氣氛令人不安，像是一開始設計好的，越來越害怕，隨後E主播、男性工作人員與A製作人以工作為由離開房間，房間剩下她與男藝人，中居正廣與D主播，並目睹中居正廣鎖定了D主播，並且正在勸誘對方，而她突然被男藝人摸大腿，「如果我拒絕，可能再也無法參與A製作人的工作，陷入了恐慌狀態」，後來一度逃去廁所。

而當水谷愛子回到房間後，卻見到男藝人在臥室全裸向她招手，她當場含淚求饒：「我真的做不到，真的不行！」隨後男藝人穿回衣服回到客廳，4人繼續聊天，A製作人突然回來，最後這場聚會在凌晨3點結束。她怒控A製作人把女主播當作不正當接待的工具，刻意單獨留下兩人後放話「接下來你們隨意」，一旦拒絕發生性行為，就感受到一股無聲的壓力，像是在說「如果你拒絕，就再也無法與這些人共事」。實際上，自從那次事件後，她再也沒有接到A製作人給的工作。

最後水谷愛子努力用自己的話控訴：「這些年來，A先生一直在做一樣的事情。他的上司—港浩一社長—以及他們這群人，已經用這樣的方式玩了20多年。他們完全被這個時代拋在了後頭，即使事情發展到這種地步，恐怕他們還是覺得『這有什麼錯？』吧。」

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