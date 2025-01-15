ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中居正廣性招待受害者+1！女主播目睹「男星全裸向她招手」哭求放過

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣去年爆出桃色糾紛，本月9日發聲明向大眾道歉。然而他隨後坦承參加了松本人志飯店極樂趴，加上扯出富士電視台製作人安排女主播性招待內幕，主持節目全部喊停，15日又有受害女主播發聲。

▲▼A製作人設局女主播出席聚會，中居正廣酒後勸誘女主播。（圖／翻攝自日網／女性自身）

▲女主播怒控被製作人A設局出席聚會，目擊中居正廣酒後勸誘另一位女主播。（圖／翻攝自日網／女性自身）

據日媒《週刊文春》報導，某位女主播以化名「水谷愛子」受訪，坦承曾遭製作人A設局安排性招待，當時是2021年12月，且新冠疫情還在肆虐，但收到A製作人部下傳來LINE訊息，被告知前去六本木的君悅酒店，原本以為是酒店餐廳的聚會，結果被帶去住宿樓層的房間，且還有2位女主播D子、E子工作剛結束也到場。她被A製作人安排坐在靠近某男藝人的位置，D子、E子分別坐在中居正廣身邊，更聽到中居正廣玩笑說：「A以後可是未來的社長啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

水谷愛子表示，中居正廣喝酒後露出不同於螢光幕前的一面，向女主播們說些居高臨下的言論，讓人感覺自大，且A製作人提醒「不要提SMAP的話題」。她感覺聚會氣氛令人不安，像是一開始設計好的，越來越害怕，隨後E主播、男性工作人員與A製作人以工作為由離開房間，房間剩下她與男藝人，中居正廣與D主播，並目睹中居正廣鎖定了D主播，並且正在勸誘對方，而她突然被男藝人摸大腿，「如果我拒絕，可能再也無法參與A製作人的工作，陷入了恐慌狀態」，後來一度逃去廁所。

而當水谷愛子回到房間後，卻見到男藝人在臥室全裸向她招手，她當場含淚求饒：「我真的做不到，真的不行！」隨後男藝人穿回衣服回到客廳，4人繼續聊天，A製作人突然回來，最後這場聚會在凌晨3點結束。她怒控A製作人把女主播當作不正當接待的工具，刻意單獨留下兩人後放話「接下來你們隨意」，一旦拒絕發生性行為，就感受到一股無聲的壓力，像是在說「如果你拒絕，就再也無法與這些人共事」。實際上，自從那次事件後，她再也沒有接到A製作人給的工作。

最後水谷愛子努力用自己的話控訴：「這些年來，A先生一直在做一樣的事情。他的上司—港浩一社長—以及他們這群人，已經用這樣的方式玩了20多年。他們完全被這個時代拋在了後頭，即使事情發展到這種地步，恐怕他們還是覺得『這有什麼錯？』吧。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」！　心碎求老天：不要拿走我女兒

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」！　心碎求老天：不要拿走我女兒

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

愛莉莎莎賣內褲「不到5hrs破百萬」！公開銷售額 揭背後血淚：fuck my life

愛莉莎莎賣內褲「不到5hrs破百萬」！公開銷售額 揭背後血淚：fuck my life

Super Junior喬未果！業界爆大巨蛋租借如黑箱…遠雄：過程合法合規

Super Junior喬未果！業界爆大巨蛋租借如黑箱…遠雄：過程合法合規

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」！　心碎求老天：不要拿走我女兒

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中居正廣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《單身4》她跟「張員瑛同期」！曾是偶像練習生　韓網嚇歪：變一個人
  2. 趙露思爆復工！失語休養未滿1個月…廠商官宣「一起做大事」時間曝
  3. 獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！
  4. 仁寶尾牙「來賓卡司超猛」！壓軸曝光 蔡尚樺嗨爆：把後台當夜店跳
  5. 許富凱慘當苦力　最美星二代納涼林美秀怒了
  6. 簡立喆遭後輩主播偷天換日搶獨家 ！　不忍還原實情：她現在還很紅
  7. 年度最大咖尾牙盛會！動力火車、林宥嘉、曾沛慈到齊　《魷魚》她也來了
  8. 李威捲精舍殺人案！竟撞「20年前主演驚悚劇」…巧合令人背脊發涼
  9. 游鴻明躍升國民岳父！學霸愛女「絕美臉蛋」曝光　網友驚呼：長大了
  10. 恭喜！龍千玉宣布兒子結婚了　升格最美婆婆：生一個200萬

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366