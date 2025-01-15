林采緹：花瓶好當嗎！公開「每月保養費」洗護髮佔5千 心虛吐真實金額

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日被問到每個月的美容保養費時，她粗略估算出一筆金額後，還不禁感慨地說：「你以為花瓶這麼好當嗎？！」

▲林采緹直言「你以為花瓶這麼好當嗎」。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

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林采緹14日在社群網站心虛坦言，每個月都要花很多錢保養、美容身體，「都不敢去細算。」但若真的從頭算到腳的話，她解釋因為懶得洗又多又長的頭髮，所以都去髮廊洗頭，「一次都落在500塊，一個禮拜至少洗兩次」，加上護髮，每月光是頭髮就要花至少5千元。

▲林采緹每月光是頭髮就要花至少5千元。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

睫毛和臉部保養品的部分，由於有贊助和支持姊姊的品牌，林采緹省下了9500元。清粉刺也是她定期會做的事情，大約要花超過2千元，保健食品對她來說更是不可少，每月至少要花3千元左右。

▲林采緹每月固定會清粉刺和吃保健品。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

不只這樣，林采緹每年都要花6萬打電波，平均下來，每個月支出5千元；每個月按摩一到兩次，大約要花4千元。扣除睫毛和臉部保養品的部分，她每月平均要花將近2萬元保養。

▲林采緹還會固定打電波和按摩。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

「還不算買化妝品、買衣服」，林采緹哭笑不得地說，「養我自己就好累。」她表示不但漂亮很花錢，維持漂亮更花錢，「你以為花瓶這麼好當嗎？！」

▲林采緹感嘆養自己就好累。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）