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人氣女團FIFTY FIFTY只去了101 沒吃到台灣這兩樣東西超遺憾

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視首播的春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》（下稱WE ARE），重磅邀請韓國破億點閱女團FIFTY FIFTY，帶來史上首次台韓四團共演限定舞台，上週在台北流行音樂中心完成節目錄影後，他們特別前往台北101欣賞夜景，並於前天（12日）晚間順利返抵韓國。

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

這次不僅是FIFTY FIFTY首度來台演出，更是他們首度聯手台灣團體帶來跨國合作舞台，除了與神級編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME、首個在韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，以及台韓跨國選秀節目《SCOOL》出道團SEVENTOEIGHT，共同演出破1.9億點閱神曲〈Cupid〉，他們也將歌曲〈Push Your Love〉全新改編為華語歌詞，特別獻給《WE ARE》的觀眾。

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

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▲FIFTY FIFTY改組後在台灣演出。（圖／文總提供）

FIFTY FIFTY說，能夠站上《WE ARE》這麼大的舞台，覺得非常開心且興奮，因為這是第一次來到台灣演出，他們很努力的準備，希望呈現給台灣朋友最棒的舞台，即使很多人可能是第一次見到他們，但現場觀眾還是給予他們熱情滿滿的應援歡呼，讓他們非常享受其中，也想對台灣的TWENY（FIFTY FIFTY粉絲名稱）說聲謝謝，你們是最棒的！

FIFTY FIFTY也說，這趟來台灣的時間很短暫、緊湊，他們特別去台北101看了漂亮的夜景，雖然首爾的夜景也很美，但台北有一種獨特的魅力，讓成員們的眼睛都被療癒了，希望下次還有機會來台灣，好好欣賞台灣的美景。此外，也聽說台灣的夜市很有趣，希望之後有機會和成員們一起去感受熱鬧的氛圍，品嚐台灣的小吃、甜點和牛肉麵。

第一次參與除夕節目演出，FIFTY FIFTY表示，今年過年會和家人一起度過難得的時光，也會與成員們相約吃頓飯，在特別的日子相聚，感覺特別的幸福，而除夕夜當天，他們將透過網路，在韓國和大家一起收看節目播出，希望很快就能和大家再見面，並以華語對歌迷示愛：「台灣粉絲們，我愛你們！」

文總春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》將播出5小時，自2025年1月28日晚間7時起播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台Taiwan Plus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。

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