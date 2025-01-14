林宥嘉「帶小孩真的好累」！丁文琪結婚8年吐私下真實互動：你才知道

記者潘慧中／綜合報導

丁文琪2017年與林宥嘉結婚後，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。她13日便在社群網站上傳一家四口前往苗栗散心的照片，並且附上溫馨提醒，「夫妻露營很考驗感情，切勿輕易嘗試。」

▲林宥嘉雖然沒有特別愛露營，但最近仍跟丁文琪一起出遊。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



丁文琪在Instagram限時動態透露，其實全家一起好久沒有外出露營了，這趟三天兩夜的苗栗遊，完全沒有其他親友幫忙照顧兩個孩子，「先生大概嚷嚷了兩次帶小孩真的好累（你才知道！）」

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▲林宥嘉和丁文琪帶著兩著孩子一起露營。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



儘管如此，丁文琪依然很感謝本來就沒有特別愛露營的林宥嘉，「因為太太喜歡所以願意一起露」，並附上來自老公視角的超仙近況照，「先生的得意之作」，互動超恩愛。

▲林宥嘉和丁文琪一家四口享受天倫之樂。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



除此之外，丁文琪也表示雖然帶兩個小孩一起露營真的很累，「但在大自然裡就有種被充電的感覺」，相當享受一家四口的天倫之樂。