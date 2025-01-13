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黛咪摩爾奪金球獎影后！　《懼裂》「全台戲院重映」在家也看得到

記者黃庠棻／台北報導

好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）以生涯最挑戰演出勇奪金球獎影后的肉體恐怖神作《懼裂》(The Substance)即將於本週五1月17日在CATCHPLAY+影音平台獨家上架。

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

黛咪摩爾在片中飾演過氣女星伊莉莎白，年輕時曾是好萊塢最火紅的巨星，邁入中年後人氣與名聲大不如前，身在外貌至上的演藝圈，使她不得不想盡辦法變得更美、更年輕。伊莉莎白的處境彷彿映照了黛咪摩爾的真實人生，為了演出這個角色，她不僅得重新直視人生的低谷，還得鼓起勇氣詮釋被羞辱和淘汰的難堪，戲裡戲外都讓人動容。

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最終，黛咪摩爾憑著實力重新定義自己的價值，金球封后的感人致詞更成為網路瘋傳的勵志故事。曾是好萊塢片酬最高女星，黛咪摩爾卻始終沒有機會像伊莉莎白一樣在星光大道上擁有自己的星星徽章，她也坦言如果有機會在星光大道留名也算是美事一樁。

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

黛咪摩爾表示「如果可以的話，那一定很美好，我時不時會想到這件事，不是為了我自己，更多是為了讓我的孩子和孫子女們留念。我很喜歡片中呈現星星徽章的意義，象徵著角色最初的渴望。如果能在這部片之後獲得一顆星星，那會是很棒的時機！」

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

而對於黛咪摩爾憑電影《懼裂》獲獎，最開心的人就是導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat），她激動表示「這就是我拍這部電影的初衷！我想傳達的是，女人不應該被青春或美貌所定義，而應該被她的作為所認可，而黛咪完成了這麼多成就，這也深刻反映了社會的眼光，我認為，對於此片所傳達的訊息，這個獎就是最棒的肯定。」

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲黛咪摩爾奪金球獎影后，《懼裂》全台戲院重映。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，導演柯洛里法吉特也透露這部作品的誕生並不容易「因為我堅持以自己的方式來呈現喧囂、極端、充滿暴力，幾乎沒有人願意支持。但正因如此，看到她站上舞台，為這份不妥協的願景發聲，並勇敢承擔與我同行的所有風險，讓我感到無比欣慰與感激。」

而憑突破性演出繼續橫掃獎季的黛咪摩爾，也是目前奧斯卡影后呼聲最高的女星之一。為了讓影迷再次以大銀幕見證黛咪摩爾的巔峰演出，《懼裂》也將於1月17日起於全台戲院重映，影迷可以再次在大銀幕觀賞前所未有的震撼。

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