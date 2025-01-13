黃小柔爆氣「男女界線拜託抓好」！　疑不爽被亂開玩笑：不舒服

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，不過最近卻在Threads動怒發文，表達自己對某些玩笑話的不滿，同時也直言：「令人相當不舒服，男女的界線拜託抓好。」

▲黃小柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔指出，雖然有些玩笑在表面上看起來似乎無害且有趣，但實際上卻令人感到不舒服，尤其是那些涉及到性別敏感性的內容。她強調，無論男女，都應該明確界定彼此間的互動界線，尊重對方，「有些玩笑話看起來好笑，但看起來令人相當不舒服，男女的界線拜託抓好。」

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▲黃小柔動怒發文。（圖／翻攝自Threads／huang_roro）

黃小柔進一步闡述，這種情況並非取決於她與對方是否關係良好，而是一個基本的社交禮貌和尊重的問題。她呼籲，如果沒有適當且正面的祝福話語可以說，那麼最好的應對就是保持沉默，「不是我跟你好不好的問題，能不能就說祝福的話，要不然就噓。」

▲Vicky、黃小柔私下交情好。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

事實上，黃小柔和好友Vicky日前才上節目爆料某流量女星私下耍大牌，不僅搭火車佔位還態度無禮，後來隨著風波延燒多日，便發文坦承所說的就是啦啦隊女神林襄，消息曝光後立即引發外界熱議，如今又動怒發文，再度掀起外界討論及關注。