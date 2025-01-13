《阿榮與阿玉》劇情高潮！柯叔元計畫公證　韓瑜「當繼母」猶豫了

記者黃庠棻／台北報導

《阿榮與阿玉》在第四十九集劇情迎向高峰，引發眾多觀眾熱切討論。其中，45至54歲平均收視率更突破1.74。美滿（何如芸飾）因嫌棄牙給太吵，決定將牠移出民宿。不慎間讓牙給脫籠逃跑。阿榮（柯叔元飾）見阿玉（韓瑜飾）焦急難過，便陪著她展開「尋鵝」行動，然而一夜過去仍未能尋得牙給的蹤影。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

正當眾人快放棄希望時，美滿來電告知牙給自行走回民宿。為了感謝整夜在民宿等待的美滿，阿玉辦桌款待。而在眾人都在場時，瞬美（林玟誼飾）也趁機宣布，她已經接受了海亮（張睿家飾）的求婚，將要搬出陳家。



不僅如此，《阿榮與阿玉》台北粉絲感恩見面會上週六 (11) 日盛大舉行，大批粉絲一早排隊，只為一睹心愛演員風采，主演們一個個更是盛裝亮相引起熱烈歡呼。當黃西田登場時，現場驚呼聲不斷，有粉絲笑稱「阿公今天也太時髦了吧！」黃西田幽默回應「要跟你們年輕人一起保持時尚啊！」瞬間逗笑全場，氣氛更加熱絡。

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▲《阿榮與阿玉》舉行粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

活動中，主演們在「慧眼照相館」打卡區進行大合照，重現劇中陳家人合影的經典畫面，並與粉絲們一同回顧劇情的動人瞬間。林玟誼也提到「接下來的集數一定要準備好衛生紙！」她表示，接下來的劇情每一集都充滿感動，絕對會讓人忍不住落淚。談及拍攝後期的情景，林玟誼透露自己曾與柯叔元在一場戲中對視時情不自禁地紅了眼眶，真切展現出父女之間日益緊密的情感。

▲《阿榮與阿玉》舉行粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）



隨著遊戲環節的展開，更將現場氣氛推到最高點，柯叔元在進行遊戲時，展現出十足的競爭心態成功擊敗粉絲，讓Amanda劉紀範忍不住調侃「叔元哥，我們可沒想贏耶！」台下觀眾隨即爆發出一片笑聲。現場粉絲的熱烈反應更充分展現出《阿榮與阿玉》的高人氣，也讓演員們深刻感受到粉絲的支持。

柯叔元感性地對粉絲說道「雖然節目快結束了，但這不代表一切的結束，反而是新的開始。我們將陪伴大家一起過新年，不用難過，因為未來還有更多值得期待的時刻。」這番話讓現場粉絲深受感動，見面會也在溫馨的氛圍中圓滿結束。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）



在劇中，世聰透過算命與合成照片，幫助一郎放下牽掛，並為他完成與爺爺的合照，實現未盡的心願。在戲外，演員黃新皓與柏妍樺也分享了他們心中的願望清單。黃新皓透露希望能早日找到一塊土地，為家人建立宮廟，並期待在演藝圈持續發展，藉由正能量引領更多人向前。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓表示「我希望能為更多人帶來希望與力量。」而柏妍樺則坦言自己有意前往日本深造表演技巧，目前也正在學習日語，希望能進一步提升演技，在演藝事業上邁開新的步伐。她表示「希望能有更多的機會挑戰自我，並回饋觀眾的支持。」

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）



《阿榮與阿玉》劇情來到後半段，阿榮與阿玉計劃公證結婚，卻因阿玉即將成為瞬美與念祖的繼母而感到複雜心情。嘉心帶來的消息讓美滿決定再度奮力一搏，這變數是否會動搖阿榮與阿玉的感情？同時，瞬美的人生邁入新階段，阿玉與阿蓮為彌補阿榮錯過的時光，設計了「回到過去」主題的婚紗攝影展，希望讓阿榮更融入瞬美的記憶，彌補過去遺憾。這份心意能否讓一家人的羈絆更加深厚呢？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）