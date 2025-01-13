ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《阿榮與阿玉》劇情高潮！柯叔元計畫公證　韓瑜「當繼母」猶豫了

記者黃庠棻／台北報導

《阿榮與阿玉》在第四十九集劇情迎向高峰，引發眾多觀眾熱切討論。其中，45至54歲平均收視率更突破1.74。美滿（何如芸飾）因嫌棄牙給太吵，決定將牠移出民宿。不慎間讓牙給脫籠逃跑。阿榮（柯叔元飾）見阿玉（韓瑜飾）焦急難過，便陪著她展開「尋鵝」行動，然而一夜過去仍未能尋得牙給的蹤影。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

正當眾人快放棄希望時，美滿來電告知牙給自行走回民宿。為了感謝整夜在民宿等待的美滿，阿玉辦桌款待。而在眾人都在場時，瞬美（林玟誼飾）也趁機宣布，她已經接受了海亮（張睿家飾）的求婚，將要搬出陳家。

不僅如此，《阿榮與阿玉》台北粉絲感恩見面會上週六 (11) 日盛大舉行，大批粉絲一早排隊，只為一睹心愛演員風采，主演們一個個更是盛裝亮相引起熱烈歡呼。當黃西田登場時，現場驚呼聲不斷，有粉絲笑稱「阿公今天也太時髦了吧！」黃西田幽默回應「要跟你們年輕人一起保持時尚啊！」瞬間逗笑全場，氣氛更加熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉行粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

活動中，主演們在「慧眼照相館」打卡區進行大合照，重現劇中陳家人合影的經典畫面，並與粉絲們一同回顧劇情的動人瞬間。林玟誼也提到「接下來的集數一定要準備好衛生紙！」她表示，接下來的劇情每一集都充滿感動，絕對會讓人忍不住落淚。談及拍攝後期的情景，林玟誼透露自己曾與柯叔元在一場戲中對視時情不自禁地紅了眼眶，真切展現出父女之間日益緊密的情感。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉行粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

隨著遊戲環節的展開，更將現場氣氛推到最高點，柯叔元在進行遊戲時，展現出十足的競爭心態成功擊敗粉絲，讓Amanda劉紀範忍不住調侃「叔元哥，我們可沒想贏耶！」台下觀眾隨即爆發出一片笑聲。現場粉絲的熱烈反應更充分展現出《阿榮與阿玉》的高人氣，也讓演員們深刻感受到粉絲的支持。

柯叔元感性地對粉絲說道「雖然節目快結束了，但這不代表一切的結束，反而是新的開始。我們將陪伴大家一起過新年，不用難過，因為未來還有更多值得期待的時刻。」這番話讓現場粉絲深受感動，見面會也在溫馨的氛圍中圓滿結束。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

在劇中，世聰透過算命與合成照片，幫助一郎放下牽掛，並為他完成與爺爺的合照，實現未盡的心願。在戲外，演員黃新皓與柏妍樺也分享了他們心中的願望清單。黃新皓透露希望能早日找到一塊土地，為家人建立宮廟，並期待在演藝圈持續發展，藉由正能量引領更多人向前。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓表示「我希望能為更多人帶來希望與力量。」而柏妍樺則坦言自己有意前往日本深造表演技巧，目前也正在學習日語，希望能進一步提升演技，在演藝事業上邁開新的步伐。她表示「希望能有更多的機會挑戰自我，並回饋觀眾的支持。」

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》劇情來到後半段，阿榮與阿玉計劃公證結婚，卻因阿玉即將成為瞬美與念祖的繼母而感到複雜心情。嘉心帶來的消息讓美滿決定再度奮力一搏，這變數是否會動搖阿榮與阿玉的感情？同時，瞬美的人生邁入新階段，阿玉與阿蓮為彌補阿榮錯過的時光，設計了「回到過去」主題的婚紗攝影展，希望讓阿榮更融入瞬美的記憶，彌補過去遺憾。這份心意能否讓一家人的羈絆更加深厚呢？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播到後半期，討論度越來越高。（圖／華視、東森超視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

中居正廣出手摸宮澤理惠！　木村拓哉「1動作護花」畫面被挖出

中居正廣出手摸宮澤理惠！　木村拓哉「1動作護花」畫面被挖出

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」！　籃籃、巫苡萱公開全新身份

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」！　籃籃、巫苡萱公開全新身份

獨／《角頭》張再興「告白女星」結局GG了　單身5年王識賢當媒人

獨／《角頭》張再興「告白女星」結局GG了　單身5年王識賢當媒人

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸5000萬贖身

台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸5000萬贖身

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

唐綺陽運勢／賀！處女雙魚「都出現新桃花」雙子感情旺 射手有貴人

唐綺陽運勢／賀！處女雙魚「都出現新桃花」雙子感情旺 射手有貴人

百萬YTR大稻埕擺攤「怎麼沒人」！被拍空曠一幕：在年貨大街生存不容易

百萬YTR大稻埕擺攤「怎麼沒人」！被拍空曠一幕：在年貨大街生存不容易

唐治平喪母半年「現蹤信義區街頭」！還是很消瘦 真實狀態全被拍

唐治平喪母半年「現蹤信義區街頭」！還是很消瘦 真實狀態全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

中居正廣出手摸宮澤理惠！　木村拓哉「1動作護花」畫面被挖出

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」！　籃籃、巫苡萱公開全新身份

獨／《角頭》張再興「告白女星」結局GG了　單身5年王識賢當媒人

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸5000萬贖身

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

唐綺陽運勢／賀！處女雙魚「都出現新桃花」雙子感情旺 射手有貴人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿榮與阿玉, 韓瑜, 柯叔元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳佩慈再發聲替富商男友喊冤！　「官司都贏多少場了」曝勝訴金去向
  2. 《阿榮與阿玉》劇情高潮！柯叔元計畫公證　韓瑜「當繼母」猶豫了
  3. 菲菲告別樂天哭了「離開有很多原因」！　不捨發聲：永遠記在心裡
  4. 八點檔2女星「首映會撞衫」火爆現場曝光！　直接在鏡頭前互嗆
  5. 曹西平爆料「藝人雙面行徑」　看不下去抱不平：說出去就沒工作
  6. 獨／鬼鬼未婚懷孕生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話
  7. YTR荒姨懷孕「暗爽寶寶不是巨蟹座」　分手波特王半年疑偷臭
  8. 下個爆紅男神是他！李浚赫太帥粉絲暈船　被讚「看到心情很好」好害羞
  9. 染毒消失4年「一度傳下海陪酒」　澤尻英龍華近況曝光…驚豔日網
  10. 三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366