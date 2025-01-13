陳詩媛畢業樂天內幕曝光！　Yuri確定離隊感性發聲：無比珍貴的記憶

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿球團以嶄新姿態迎接新球季，正式公布應援啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」最新名單，回應近期外界的傳言。球團感謝阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元在樂天女孩期間的付出與貢獻，未來她們將展開新旅程，不再擔任應援角色。籃籃與巫苡萱將以新身份繼續陪伴樂天桃猿球迷。此外，兩位新成員「彭彭柔柔」與「笑笑」的加入，將為球團注入

▲籃籃和巫苡萱即將以新身份在新球季和粉絲見面。（圖／樂天桃猿提供）

陳詩媛與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，2024年底答應求婚，正式成為準人妻，今天也證實將退出樂天。她表示：「從小看著棒球長大的我，很幸運的有機會可以成為樂天女孩在場邊，和大家一起應援，感謝10號隊友們一路以來的熱情和陪伴，接下來也會和大家一起繼續支持棒球支持樂天桃猿，祝大家新年快樂，蛇年都心想事成。」樂天透露，陳詩媛被求婚後有和球團討論，商量之後才做出決定，並非因為結婚而被退出。

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▲陳詩媛 。（圖／資料照／桃園機場記者協會提供）

Yuri對於畢業表示：「感謝球迷朋友們一路以來的支持和陪伴！加入樂天桃猿啦啦隊的這段旅程，對我來說是一段無比珍貴的記憶。每一次站上應援台，看到你們揮舞著應援棒、熱情地呼喊，都是我最大的動力。謝謝你們也成為了我無比重要的精神支柱！伴隨著我一路的成長！無論是歡笑、淚水，還是一次次的舞台演出，你們的掌聲與鼓勵讓我充滿力量。這一切都因為有你們，才變得如此美好。很不捨的要在這個地方告別，但這不代表是結束，而是另一段旅程的開始，希望未來不管在哪個舞台，都能感受到你們的溫暖與支持，我也會一直熱愛表演，努力下去。請大家繼續為中華職棒選手們加油，一直熱愛棒球！永遠感謝你們。」

▲「最正啦啦隊女神」Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）