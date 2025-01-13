潤娥零作品1年真實原因親口公開　自爆獨旅坐飛機沒人認出喊：太新奇了

文／妞新聞

少女時代成員「潤娥（林潤妸）」一出道就以「小鹿相」母胎美貌坐穩SM代表神顏寶座，近年更從KPOP圈國民理想型，成功跨領域晉升戲劇圈的新銳韓劇女神，接連以《愛情雨》、《THE K2》、《黑話律師》展現過人演技，不過距離上一部爆紅韓劇《歡迎來到王之國》，已經1年左右毫無新作品，最近辭下《MBC歌謠大祭典》主持棒的她，終於傳出好消息。

潤娥2025新劇預熱？



驚喜合體惠利暢聊近況

韓媒才傳出潤娥有望接下漫改穿越劇《暴君的廚師》，她本尊就作為2025蛇年的第一位嘉賓，在惠利的YouTube綜藝《Hyell's Club》最新一集中驚喜登場啦！紮起頭髮、穿著一身仙氣白耀眼現身的潤娥，閃亮亮的逆天美貌讓惠利忍不住感嘆：「哇～是公主大人！！！」

▲潤娥登惠利的YouTube綜藝。（圖／Youtube／혜리，下同）



原來會鬆口答應上綜藝，是因為兩人曾搭乘巴黎回韓國的同一班飛機，惠利隨口一邀約，女神就爽快點頭了！被問及近況時，潤娥透露已經暫停回歸、影劇活動將近1年，除了拍廣告、開粉絲見面會外自爆：「從來沒有休息過這麼長的時間」，她表示2、3年期間接了7、8部作品，同時要兼顧少女時代活動從不停歇，認知到自己該『充電一下』了。

丟下經紀人挑戰獨旅

飛機、機場巴士沒粉絲認出

潤娥也暢聊挑戰一個人獨旅的經驗，她表示：「獨自搭飛機、開車、坐機場巴士是嶄新的體驗」，而且爆料：「沒人（在乎）認出我」，看來大家都在當低頭族，完全沒發現隔壁就是巨星女神，意外的自在、新奇的感受，讓她感嘆：「是我太封閉了！拓展了新的視野～」。

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