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唱紅〈五月晚霞〉！陳華「3000元沒人要→唱酬翻10倍」　悲吐辛酸內幕

記者蔡琛儀／專訪

嚴爵旗下的歌手陳華去年推出專輯《在極度愛你的日子裡》，她因夯歌〈想和你看五月的晚霞〉成為炙手可熱的「校唱小天后」，2023年光校園、商演邀約高達150場，去年則因有段時間在大陸錄製節目，累計演出近百場，即便她現在和剛出道時的演出價格比已翻了十倍，仍然邀約不斷，足見人氣之旺。

▲▼陳華專訪（過年留稿）。（圖／記者周宸亘攝）

▲外型亮麗的陳華唱作俱佳。（圖／記者周宸亘攝）

回顧過去，陳華自嘲是個成績差又愛唱歌的孩子，從小常被母親否定音樂夢，「都叫我閉嘴不要唱，雖然被罵就哭，但我很反骨，憑什麼你可以斷定我是成功還是失敗？所以我就想說等著看！」陳華從大學開始和朋友在YouTube翻唱歌曲，三個月就有一萬訂閱，「媽媽發現原來做音樂會有工作，還有業配，就覺得有賺錢就好。」

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後來陳華被嚴爵簽下，2021年發行首張專輯，但陳華說自己為了能讓更多人看見，每天都很焦慮，「我跟公司說什麼工作都接。」短短2個月跑了50場演出，「那時3000元都沒人要找，每天都自己妝髮、打理造型、找衣服，我那時人生太低潮，以前是天之驕女，都覺得月亮星星會跟著我走，但當時被打擊到，原來我只是個凡人。」

▲▼陳華專訪（過年留稿）。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳華在成為「校唱小天后」前吃了不少苦頭。（圖／記者周宸亘攝）

直到某天〈想和你看五月的晚霞〉意外爆紅，「我嚇到，覺得很不真實，希望它成功，但沒有想到它這麼成功，也是很幸運的事情。」現在這首歌除了是她的代表作，也已成為她每次演出的必唱曲目，是否有覺得唱膩的感覺？直率的陳華說：「當然會膩啊，但我還是很感謝，因此被一部分的人認識。」但笑說朋友在KTV要她唱這首歌都會被她打槍。

歌曲爆紅後，陳華的演出價碼漲了兩三倍，還是一堆人找，最忙碌時一天趕三場，但她坦言當時仍是歌紅人不紅的狀態；去年她在新北耶誕城演出，意外遇到現場出包，背景音樂消失，她鎮定清唱新歌〈左邊的人〉，影片在社群迅速傳播，讓她的實力和知名度再次竄升，如今她的價碼較當年翻了10倍，年僅27歲的陳華已成為家裡的經濟支柱。

▲▼陳華專訪（過年留稿）。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳華私下個性相當直率嗆辣。（圖／記者周宸亘攝）

外型甜美的陳華，私下其實是個小辣椒，去年她一度被誤會介入唱紅〈在迦納共和國離婚〉的菲道爾與大穎的感情，她立馬潑辣回嗆酸民：「說我是小三？我是小六國小生啦，有人私訊罵我髒話，我就回他髒話。」有粉絲買太多專輯或大老遠跑來找她也會被罵，「因為高鐵票很貴。」

但談到感情，陳華其實很悲觀，新歌〈我把我留在那了〉和〈左邊的人〉都是帶著悲觀情緒的歌曲，「我很快樂的時候會流淚，因為覺得幸福會消失。」但自認在感情中算是大方：「你可以不愛我，但不要騙我。在我這裡，你永遠是自由的。如果你要走，我不會讓你難堪一秒。」她提到自己談過三段感情，但都是自己個性難搞，「很自我之外又很不會撒嬌，講話很硬派。」如今已有穩定交往一年半男友的她，也努力學著用溫和的方式溝通。

▲▼嚴爵、陳華。（圖／翻攝嚴爵IG）

▲陳華目前是嚴爵旗下的歌手。（圖／翻攝嚴爵IG）

也因為她現在知名度大開，先前與男友就是被媒體拍到，戀情才曝光，她笑說：「我們談戀愛就像正常人一樣，不會特別高調，像普通人，但現在在外面，我們就說好以後頂多牽手就好。」兩人也曾談到婚姻，但還沒有具體計劃。老闆嚴爵在她單身時也鼓勵她多談戀愛、多看看世界，「他很鼓勵，沒有禁愛令，他人很好。」

陳華今年三月將在台北流行音樂中心舉辦首場個人大型演唱會，接著還有首次參演的電影《命中註定那頭鵝》將於白色情人節上映。對於演員這份工作，她充滿尊敬，「演員比歌手更難被看見，希望大家多多支持年輕演員。」

▲▼陳華專訪（過年留稿）。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳華今年將跨界當演員。（圖／記者周宸亘攝）

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