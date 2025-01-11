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指控閔熙珍害ILLIT「銷量變差、廣告被撤」！　經紀公司求償20億

記者劉宛欣／綜合報導

南韓製作人閔熙珍打造出人氣女團NewJeans，不過卻徹底槓上母公司HYBE，目前已經離開公司，NewJeans也單方面主張合約無效。在爭戰之中，閔熙珍曾公開指控HYBE旗下另一女團ILLIT抄襲NewJeans，ILLIT經紀公司BELIFT LAB為此一狀告上法庭，10日該案正式開庭。

▲閔熙珍被ILLIT經紀公司提告。（圖／翻攝自閔熙珍、ILLIT Instagram）

▲閔熙珍被ILLIT經紀公司提告。（圖／翻攝自閔熙珍、ILLIT Instagram）

根據韓媒報導，10日下午，首爾西部地方法院針對BELIFT LAB對ADOR前代表閔熙珍提起的損害賠償訴訟進行首次開庭。此次庭審中，閔熙珍本人並未出席，僅由雙方律師團出席。

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此前，BELIFT LAB於2024年5月對閔熙珍提起20億韓元（約台幣4500萬元）的損害賠償訴訟。原因是閔熙珍指控BELIFT LAB在策劃旗下團體ILLIT的過程中，抄襲了她負責的NewJeans的概念設計。對此，BELIFT LAB反駁雙方的概念、音樂、表演等方面都不一樣，舞蹈動作雖有些看似類似的部分，但屬於很常見的編舞，不能認定為抄襲。

▲閔熙珍被ILLIT經紀公司提告。（圖／翻攝自閔熙珍、ILLIT Instagram）

▲閔熙珍先前指控ILLIT抄襲NewJeans。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

庭審中，法官提到，BELIFT LAB向法院請求20億韓元賠償，理由包括「ILLIT在社群媒體上的追蹤者人數減少、專輯銷售成績下滑、以及廣告合約被取消」。BELIFT LAB認為，這些損失均與閔熙珍提出的抄襲指控直接相關，認為閔熙珍的發言影響了ILLIT的市場表現與品牌形象。此案目前仍在審理中，雙方的法律攻防將繼續進行。

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關鍵字

閔熙珍, 房時爀, HYBE, ILLIT, NewJeans

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