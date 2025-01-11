野火燒毀洛杉磯！　名導吳宇森「與妻連夜撤出」心驚：本來無警覺

記者劉宛欣／綜合報導

近期加州野火災情持續擴大，不僅波及民眾生活，連好萊塢名人也難以倖免。根據《中國時報》報導，國際名導吳宇森一家也在深夜緊急開車撤離，妻子牛春龍透露一家人原本毫無警覺，直到接到多通關心電話後，才匆忙收拾物品離開，目前房屋情況尚未確認，全家暫住在大女兒吳尚方家中，等待返家通知。

▲牛春龍、吳宇森一家連夜撤離。（圖／CFP）

奧斯卡影后潔米李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）在社群媒體上宣布，她與丈夫捐出100萬美元（約新台幣3200萬元）協助救災，並表示「隨著大火持續燃燒，救援人員正全力以赴」，她也積極與加州州長紐森聯繫，確保善款能夠發揮最大效益。

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▲加州野火災情相當嚴重。（圖／路透）

此次野火災情對好萊塢明星影響甚鉅，多位名人傳出住家受損。奧斯卡影帝傑夫布里吉（Jeff Bridges）承認，家族在馬里布的老宅已被燒毀。他形容這場災難令人心碎，為那些失去家園和事業的鄰居感到惋惜。導演梅爾·吉勃遜（Mel Gibson）也證實，自己居住超過十年的房屋在此次火災中完全被摧毀。而歌手約翰·傳奇的妻子則透露，全家已撤離至飯店避難，「這是一場難以置信的地獄景象，我感到非常恐懼」。

此外，正值好萊塢頒獎季，金球獎影后珍·史瑪特（Jean Smart）呼籲頒獎典禮應暫緩轉播，將更多資源投入救災工作，並號召影視平台響應捐款行動。隨著災情擴大，名人們不僅身體力行，也希望帶動更多人關注這場歷史性的自然災害，共同為受災社區提供幫助。