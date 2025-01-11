ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣

記者劉宛欣／綜合報導

人氣實況主妮婭（Niya）2024年11月驚喜宣布答應男友求婚，10日在社群宣布正式結婚登記的好消息，並曬出在戶政事務所的夫妻合照，開心表示「幸福感滿滿的」。她也特地在貼文中謝謝為兩人牽線的好友「微笑女神」林真亦，直呼「妳絕對是最大的功臣」，而林真亦也到現場見證兩人的重要時刻，並在社群記錄下心情。

▲林真亦是妮婭與老公的牽線人。（圖／翻攝自林真亦IG）

▲林真亦是妮婭與老公的牽線人。（圖／翻攝自林真亦IG）

妮婭宣布登記結婚的貼文中，感謝林真亦：「謝謝我的好姊姊，昨天剛從日本回來今天馬上趕來當見證人，我們之所以能這麼順利在一起到今天結婚，妳絕對是最大的功臣。」透露林真亦總是聽她說話，並給予建議與鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林真亦是妮婭與老公的牽線人。（圖／翻攝自林真亦IG）

▲林真亦發文祝福好友們。（圖／翻攝自林真亦IG）

林真亦也發文記錄好友們的結合，表示「恭喜我親愛的妹妹終於實現夢想，正式成為最美人妻，也要謝謝妳帶領我那如同木頭般的直男好兄弟帶往人生的下個階段」，貼文中她還提到與妮婭老公是10年好友，雖然對方不善表達情感還有些粗心，但保證「專情」，成為兩人的介紹人的她，開心表示「祝福你們花好月圓，情比金堅」。

不過，開心的喜訊還是有留下負面留言的人，有網友在妮婭貼文底下表示「相愛容易相處難！差10歲的婚姻，是誰要調整？」對此，妮婭不甘示弱回應道「我覺得不論年齡每段感情都需要調整！！彼此互相包容就沒問題囉！！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

妮婭, 林真亦

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉：不懂不要裝懂
  2. 學測倒數9天　 babyMINT正妹成員將大考…崩潰大哭
  3. 千張票1分完售！HACHI二度台北開唱　愛上鴨血、珍奶浮誇式讚美食
  4. 朱栢康《破·地獄》入圍亞洲電影大獎　將和李康生爭獎「很夢幻」
  5. 「本土劇娜美」張家瑋遊學被23歲鮮肉猛追　離別嘟唇喊：嘴巴dry dry
  6. 妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣
  7. 張秀卿封殺陳隨意下逐客令　原因竟與他的驚人嘔吐物有關
  8. 歐陽妮妮愛馬仕寵兒挨酸靠爸　「15萬寶寶用品曝光」掀兩派戰翻
  9. 《黑白》崔鉉碩在台灣！信義區現煮白酒蛤蠣　想開餐廳「菜單曝光」
  10. 網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366