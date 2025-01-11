妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣

記者劉宛欣／綜合報導

人氣實況主妮婭（Niya）2024年11月驚喜宣布答應男友求婚，10日在社群宣布正式結婚登記的好消息，並曬出在戶政事務所的夫妻合照，開心表示「幸福感滿滿的」。她也特地在貼文中謝謝為兩人牽線的好友「微笑女神」林真亦，直呼「妳絕對是最大的功臣」，而林真亦也到現場見證兩人的重要時刻，並在社群記錄下心情。

▲林真亦是妮婭與老公的牽線人。（圖／翻攝自林真亦IG）

妮婭宣布登記結婚的貼文中，感謝林真亦：「謝謝我的好姊姊，昨天剛從日本回來今天馬上趕來當見證人，我們之所以能這麼順利在一起到今天結婚，妳絕對是最大的功臣。」透露林真亦總是聽她說話，並給予建議與鼓勵。

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▲林真亦發文祝福好友們。（圖／翻攝自林真亦IG）

林真亦也發文記錄好友們的結合，表示「恭喜我親愛的妹妹終於實現夢想，正式成為最美人妻，也要謝謝妳帶領我那如同木頭般的直男好兄弟帶往人生的下個階段」，貼文中她還提到與妮婭老公是10年好友，雖然對方不善表達情感還有些粗心，但保證「專情」，成為兩人的介紹人的她，開心表示「祝福你們花好月圓，情比金堅」。

不過，開心的喜訊還是有留下負面留言的人，有網友在妮婭貼文底下表示「相愛容易相處難！差10歲的婚姻，是誰要調整？」對此，妮婭不甘示弱回應道「我覺得不論年齡每段感情都需要調整！！彼此互相包容就沒問題囉！！」