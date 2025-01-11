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歐陽妮妮愛馬仕寵兒挨酸靠爸　「15萬寶寶用品曝光」掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮去年6月宣布嫁給藝人張書豪，同年年底迎來寶貝兒子的誕生，平時會在社群記錄生活的她，日前透過小紅書拍片開箱總價高達15萬元的愛馬仕寶寶用品，影片內容曝光後，掀起網友兩派論戰，甚至有網友吐槽她是靠爸族。

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

▲歐陽妮妮開箱價值15萬愛馬仕寶寶用品。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

影片中，歐陽妮妮分享自己為兒子購買的一系列愛馬仕嬰兒用品，從毯子到衣物，她詳細介紹每件商品的特點和用途。她特別提到為兒子挑選的毯子，其材質非常舒適，甚至比大人的用品還要舒服，自己也曾多次購買用來當做枕頭墊。此外，歐陽妮妮還為兒子購買包括小包屁衣、帽子和襪子在內的一整套服裝，以及紗布和毛巾禮盒等日常必需品。

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▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

▲歐陽妮妮詳細介紹愛馬仕寶寶用品。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

然而，歐陽妮妮的影片分享除了吸引粉絲稱讚都太好看之外，同時也讓部分網友表達不滿及批評。有人留言指責她是無所事事的靠爸族，認為她展示的生活方式過於奢華。另一位網友則對她的消費能力表示質疑，暗示她應該只能負擔一套名牌兒童衣物。此外，更有網友直言不喜歡她，甚至有人以諷刺的口吻問她怎麼這麼有錢。掀起不小討論。

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

▲▼網友留言吐槽歐陽妮妮。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮nini）

▲▼網友吐槽歐陽妮妮

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歐陽妮妮, 張書豪, 結婚, 懷孕

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