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浩角翔起睽違6年合體　七世夫妻再難也要在一起

記者葉文正／台北報導

2025除夕特別節目《民視第一發發發》第二段歌舞單元「台灣第一好運來」邀請到白冰冰、陽帆、浩角翔起、白家綺以及賴慧如主持，民視砸下重金邀約將近70人同台表演，聲勢浩大。

▲浩角翔起睽違六年再度一起跳舞。（圖／民視提供）

▲浩角翔起睽違六年再度一起跳舞。（圖／民視提供）

被暱稱為「七世夫妻」的浩角翔起，這次在A May老師的指導下，與20位崇右影藝科技大學還有世界街舞冠軍的NANA一起合作精湛的表演，從5歲開始練舞，至今9歲的他已征戰過日、韓、美、法、瑞士等世界各地國際賽事，更是法國霹靂舞世界大賽、韓國BBIC國際街舞賽事冠軍。三組人馬 一起帶來「蛇行飛舞 勢如破竹」的舞蹈表演。

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▲浩角翔起睽違六年再度一起跳舞。（圖／民視提供）

▲兩人還是有一定默契。（圖／民視提供）

由20位崇右同學戴上桃紅色手套，浩翔一起配合手勢動作，整齊劃一帶來舞蹈動作，最後由9歲的NANA炫技地板動作，浩角翔起說：「距離上次我們在《民視第一發發發》合體舞蹈演出已經6年前了」，難得再度合體讓浩子說：「錄影過程中我看到電視畫面，自己都好期待除夕夜看到節目」，兩個人忙碌行程光是練舞就是一個浩大工程。

▲浩角翔起睽違六年再度一起跳舞。（圖／民視提供）

▲浩角翔起與世界冠軍NANA。（圖／民視提供）

阿翔說：「缺席練習有一次我剛好在泰國，沒想到老師幫我走位，還錄下來傳給我，要我外景空檔還一邊練舞」，為此阿翔開起「碎碎唸」開關，直說A May老師舞序編得怎麼這麼難，讓他難得傳訊息問浩子：「你練得還可以嗎？」，浩子也就冷靜地回「就這樣練啊」，兩人看似不聯絡又滿滿的友誼互動，讓眾人笑翻。

9歲世界街舞冠軍更是被浩翔形容是「練舞奇才」，而且今天大家是來幫他伴舞的，NANA受訪被問到跟阿翔哥哥、浩子哥哥一起表演舞蹈，會不會有壓力？正當NANA回答：「還行」時，阿翔搞笑接話說：「NANA跟我們合作壓力很大」讓NANA一臉驚訝，浩子更是一臉懵說：「他自廢武功嗎？」

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浩角翔起, 浩子, 阿翔

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