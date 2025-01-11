ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Joeman遭疑刪YT留言怒了！　不爽被抹黑：隨便指責不需要證據

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Joeman最近在頻道上傳一部測試電車的影片，有網友看完後在影片底下分享意見，不過事後卻發文抹黑Joeman把留言刪除。為此，Joeman得知此事後，除了公開截圖澄清沒刪留言之外，同時也感嘆：「現在隨便指責一個網紅刪留言是不需要證據的。」

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

▲Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman發文澄清他並未刪除任何留言，並指出在當前的網路文化中，不需要提供任何證據就能輕易指控網紅刪除留言，「現在隨便指責一個網紅刪留言是不需要證據的，甚至可以沒留言但說對方有刪，對方完全沒辦法證明自己沒刪，但喜歡吃瓜的人下意識會先相信被抹黑的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

▲Joeman駁根本沒刪網友留言。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

Joeman進一步解釋，這種指控往往對YouTube留言篩選機制不了解，導致網友可能誤會真相。他認為，被指控的網紅面對這樣的情況很難自證清白，因為系統有時會自動偵測並刪除特定關鍵字的留言，即便網紅並未主動刪除任何內容，也可能被迫承擔不實指控的後果。此外，Joeman提到，成為網紅的門檻不在才華與努力，更重要的是要有堅強的心理素質，來面對各種網路上的指控和誤解。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」！　單親男星氣炸：從未自卑

鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」！　單親男星氣炸：從未自卑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Joeman, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Joeman遭疑刪YT留言怒了！　不爽被抹黑：隨便指責不需要證據
  2. 台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血
  3. 首度四團共演　崔榮晙見昔日選手暖心喊「別再怕我了」
  4. 《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛
  5. Hanni遭檢舉「非法滯留韓國」　出入境管理局：按NewJeans合約辦事
  6. 鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」！　單親男星氣炸：從未自卑
  7. 李晧禎揭「韓啦啦隊潛規則」！團內老么辛酸血淚曝光　來台1年就回韓
  8. 小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說
  9. 辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我
  10. 海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366