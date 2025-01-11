Joeman遭疑刪YT留言怒了！　不爽被抹黑：隨便指責不需要證據

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Joeman最近在頻道上傳一部測試電車的影片，有網友看完後在影片底下分享意見，不過事後卻發文抹黑Joeman把留言刪除。為此，Joeman得知此事後，除了公開截圖澄清沒刪留言之外，同時也感嘆：「現在隨便指責一個網紅刪留言是不需要證據的。」

▲Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman發文澄清他並未刪除任何留言，並指出在當前的網路文化中，不需要提供任何證據就能輕易指控網紅刪除留言，「現在隨便指責一個網紅刪留言是不需要證據的，甚至可以沒留言但說對方有刪，對方完全沒辦法證明自己沒刪，但喜歡吃瓜的人下意識會先相信被抹黑的人。」

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▲Joeman駁根本沒刪網友留言。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

Joeman進一步解釋，這種指控往往對YouTube留言篩選機制不了解，導致網友可能誤會真相。他認為，被指控的網紅面對這樣的情況很難自證清白，因為系統有時會自動偵測並刪除特定關鍵字的留言，即便網紅並未主動刪除任何內容，也可能被迫承擔不實指控的後果。此外，Joeman提到，成為網紅的門檻不在才華與努力，更重要的是要有堅強的心理素質，來面對各種網路上的指控和誤解。