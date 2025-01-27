過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

記者劉宜庭／綜合報導

農曆春節將至，雖然是家家戶戶迎新年的喜慶日子，但有些習俗與禁忌需要特別留意，否則可能會影響整年的運勢！以下整理了過年期間坊間常見的「10大禁忌」，一起來看看有哪些需要避開的雷區，開開心心迎接新的一年吧！

▲過年期間坊間常見的10大禁忌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



1. 不要催人起床

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大年初一早晨，別急著叫醒家人起床。根據習俗，催人起床會讓對方在接下來一年裡總是被人催促，建議大家過年放鬆，慢慢迎接新的一年。

▲不要催人起床。（示意圖／取自免費圖庫pexels，下同）



2. 別對還在睡的人拜年

拜年時，最好等對方完全清醒後再進行。坊間習俗相傳，如果在對方還躺在床上時就急著拜年，可能會讓對方整年病懨懨地待在床上。

3. 初一早上忌吃稀飯與葷食

▲粥、稀飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

初一象徵新年的開始，早餐吃稀飯被認為會帶來窮困，而避免葷食則是希望保有慈悲心，讓新的一年更有福報。

4. 早上不要洗頭

▲洗頭。（圖／Unsplash）

初一與初二是傳說中的水神生日，若早晨洗頭，可能會將整年的財運沖走。一般是建議在除夕洗乾淨，以象徵去除一年的晦氣。

5. 過年期間不要打掃

▲打掃。（示意圖／pixabay，下同）

掃地在過年期間是大忌，因為這被視為會將財富掃出家門。如果一定要掃地，記得將灰塵往屋內掃，象徵將財富留在家中。

6. 切忌使用針線與剪刀

在初一，避免使用針線或剪刀等尖銳物品，這不僅可能象徵容易受傷，還可能意指剪斷一整年的財運。

7. 白天不要睡午覺

▲白天不要睡午覺。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

過年親戚拜訪期間，白天睡午覺被認為是不尊重來訪的親戚，也可能導致自己在新的一年裡變得懶散無力。

8. 借錢要趕在年前還清

▲借錢要趕在年前還清。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

俗話說「借錢不要欠過年」，過年前若有欠款，記得要在大年初一前還清，否則新的一年可能面臨財運不順。

9. 別讓人從你口袋拿東西

過年期間，避免讓他人從自己口袋拿東西，因為這被認為會象徵接下來一整年的錢財都被他人帶走。

10. 紅包金額避開單數

▲紅包金額應以雙數為佳。（示意圖／pexels）



紅包金額應以雙數為佳，象徵好事成雙。特別要注意避開「4」，因其諧音不吉利，會帶來不好的寓意。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。