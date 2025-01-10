你一定聽過他們的歌！　日本億級人氣團宣布參加大港開唱...網暴動

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆大港開唱繼宣布由日本重量級女星廣末涼子擔任本屆大港女神後，也確定邀請日本人氣雙人嘻哈組合Creepy Nuts來台獻唱，以及來自加拿大的HOMESHAKE、南韓人氣R&B女歌手sogumm、日本新世代實驗靈魂樂團WONK，以及台灣樂團拍謝少年，讓樂迷嗨到幾乎暴動。

▲日本人氣組合Creepy Nuts將參加大港開唱。（圖／出日音樂提供）



Creepy Nuts憑著一首洗腦神曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉締造3億流量，團體由MC R-指定與DJ松永所組成，2013成團後就以暢快衝擊的嘻哈曲風，伴隨快嘴MC節奏，打造獨樹一格的現場演出。Creepy Nuts近期為動畫《膽大黨》創作主題曲〈Otonoke〉大受好評，日前也首次受邀參與NHK紅白歌合戰，半年前他們曾來台演出，這次參戰大港讓樂迷更是期待不已。

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來自加拿大蒙特婁的HOMESHAKE，是歌手Peter Sagar的音樂計畫，以當今流行的臥室創作為基底，伴隨合成器勾勒出的lo-fi節奏，營造獨特R&B聲響，打造鬆軟又馳放的音樂風格；曾在2023年以Balming Tiger組合登上大港開唱的南韓R&B女歌手sogumm，則是相隔兩年改以個人形式再度參加大港開唱；曾奪下選秀冠軍的sogumm嘗試各種曲風，從流行、嘻哈、R&B等，過去也曾跟hyukoh主唱吳赫合作。

▲拍謝少年第11度參加大港開唱。（圖／出日音樂提供）

日本新世代實驗靈魂樂團WONK曾在2018年來台演出，前年更與9m88跨海合作〈Snowy Road〉，也與「日本R&B教父」久保田利伸合作；台灣本土樂團拍謝少年更是第11度參戰，「去年我們選在大港首唱新歌，今年是拍謝少年20周年，預計將有全新計畫，請所有『粉虱』一同期待！」門票將在13日優先開放國泰世華CUBE卡友購票，14日換由大港人搶先購票，15日全面啟售，詳洽拓元。