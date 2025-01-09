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《夜市王》最接地氣的台灣美食競賽節目　最後哪間才是夜市之王

文／人物誌

緯來電視網、我的檔期有限公司製作的美食競賽節目《夜市王》，從2024年首播迄今，在各大社群平台都是最熱門的討論話題，尤其在韓國超人氣實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》完結之後，鄉民們更是期待著專屬於台灣味的美食競賽節目，但究竟《夜市王》在夯什麼？趕緊跟著這篇文章深入了解吧。

▲《夜市王》播出後，成各大社群平台都熱門的討論話題。（圖／夜市王臉書，下同）

「三金等級」最強主持陣容，海外評審帶領夜市文化步入國際

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精彩的節目少不了出色的主持人，由「三金主持人」Lulu黃路梓茵、美麗本人、A/DA阿達共同主持，其中曾為情侶的黃路梓茵與阿達，分手五年後再次於節目攜手合作，再加上在《大嘻哈時代》走紅的美麗本人，話題性十足的陣容名單成為了收視率保證的一部分。

評審的部分，為了讓台灣夜市文化能夠走入國際，評審便委由香港代表「曾志偉」、泰國代表「Alizabeth 娘娘」、「韓國代表」韓勾ㄟ金針菇，由外國人的味蕾來評價夜市美食的勝敗優劣，並在每集請來客串嘉賓，加入台灣人的視角來回應三位外國評審的評價，讓節目更加公正與客觀。

突破夜市的區域限制，看見夜市美食的千萬變化

「夜市」是生活的一部分，它承載了特定區域的共同回憶，身為台灣人，總會有份屬於自己的「夜市愛店名單」；然而，習慣於在特定夜市消費的人們，卻鮮少去深入了解其他夜市，也不曾想過同樣的美食，在不同夜市竟有著截然不同的變化。透過《夜市王》，觀眾們能夠看見夜市文化的多樣性，也拓展對於夜市美食的認知、打破料理的既定印象。

同時，《夜市王》以誘人的美食畫面，令觀眾在收看時垂涎三尺，對美食的好奇心驅使觀眾前往當地親自品嘗，想必將帶起了另類國旅熱潮。像是在第二集「要嫩要恰蚵仔煎」中，一中商圈「蠔大一口」採用類似章魚燒做法，讓蚵仔煎的外型呈現截然不同的變化，奪得第二名亦是實至名歸，而這樣的精彩內容只是《夜市王》的冰山一角，許多出色的料理仍得留給觀眾親自體會。

比《黑白大廚》更貼近生活，全台十間人氣夜市展開頂尖對決

《夜市王》參賽的名單包含：瑞豐夜市、一中商圈、逢甲夜市、樂華夜市、大東東大東夜市、寧夏夜市、南機場夜市、士林夜市、東大門夜市、花園夜市。賽制則參照F1賽車規則，根據排名給予對應積分，並在一定集數淘汰較後名次的夜市。正如同曾志偉在節目中提到，在這賽事中找不到不好吃的料理，只有更好吃、最好吃的料理，也因此能夠存活到最後的夜市，必然是相當不容易。

在《黑白大廚》中，不同階級的廚師展開對決，觀眾在節目中見到了「平民美食」與「精緻料理」的捉對廝殺，只是節目中工法獨特的料理，呈現效果賞心悅目卻讓人難有共鳴，而《夜市王》中的美食，大多是我們熟稔的家鄉風味，且能夠以固定標準進行評斷，較為公平且貼近生活，加上快節奏、幽默的剪輯，使得節目得到全方面的肯定。

《夜市王》現可由緯來電視台、YouTube官方頻道、Hami Video進行收視。

延伸閱讀

《黑白大廚：料理階級大戰》：韓國首屈一指的廚藝實境秀，獻上料理界的跨階級對決

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 夜市王, 美食, 台灣美食, 夜市

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