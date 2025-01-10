泰國最催淚電影《金孫爆富攻略》　淚而不語的回答說盡了所有的愛

文／人物誌

2024泰國最催淚的電影《金孫爆富攻略》（How to make millions before grandma dies）用「遺產」道盡了人情冷暖。不僅在當地創下亮眼成績，下半年也陸續在亞洲各地掀起熱烈迴響，既真摯又感人的親情演繹，收穫了不少觀眾的淚水。此外，還闖進2025年奧斯卡國際電影15強名單，口碑爆棚，絕對是泰國年度必看電影。

故事講述著廢柴金孫小安（Billkin飾），一心只想當電競直播主，為了購買新設備，在得知堂妹小梅因照顧外公而繼承千萬財產後，也動起了歪心思，決定回家照顧罹癌的阿嬤。面對長大後便不曾回來的孫子突如其來的孝順，看透世間冷暖的阿嬤自然明白小安的目的，可即便如此，阿嬤依然接受小安的照顧與陪伴。這些日子中，小安的心態也逐漸改變，在阿嬤離世後，他也發現阿嬤留給他的遺產是藏在心底最深處的愛。

▲泰國最催淚的電影《金孫爆富攻略》。（圖／《金孫爆富攻略》劇照，下同）

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愛，該用什麼衡量？



「生老病死，是最容易感受到人情冷暖的時候。」在阿嬤生病後，不只孫子小安有覬覦財產的心思，她的孩子們同樣有著一樣的想法。不管是經濟無虞的大舅，或是游手好閒、到處欠錢的小舅，每個人對阿嬤的好，都有著這樣的目的。可是，房子只有一棟，最後得到最多的人，真的就是阿嬤心中的第一名嗎？

在小安問阿嬤一家人在她心中的排序，阿嬤沒有回答，卻淚而不語時，一切都有了答案。「愛，從來都無法衡量」手心手背都是肉，怎麼割，怎麼捨，都很痛。每個孩子都是她生命中的一部分，她何嘗不希望能把所有愛均分。她最想要的不過只是，一家人能在週末吃上一頓飯、玩場牌，回家陪陪她、看看她，這樣就好。

坦然的面對生死，其實不容易。



這些日子，小安盡心盡力的照顧阿嬤，在所剩不多的時間裡，能不能繼承遺產，對他來說，好像已經不是最重要的了，相反的，比起遺產他更希望阿嬤最愛的人是他。

隨著病情每況愈下，小安也看見了看似雲淡風輕的阿嬤，也有害怕脆弱的一面。在被病痛折磨的深夜，平日裡看似堅強的阿嬤，竟也哭喊著希望自己的爸爸媽媽能來帶她走。對比早上出門還笑著與朋友分享罹癌的消息，那個在夜晚的哭聲，更加令人心疼。原來，人，不管多老，依然都想當小孩。再怎麼堅強，當面對生命無情流逝時，依然會感到恐懼。

《金孫爆富攻略》輕描淡寫的點出這個世代的人會面臨到的「遺產」問題。沒有太多的煽情與說教，用著最細膩的日常生活，輕輕地訴說關於家人之間的愛，也帶觀眾回憶起那些與阿嬤相處的時光。

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