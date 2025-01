記者張筱涵/綜合報導

南韓音源平台Melon於今(9日)揭曉2024年年度排行榜,男子團體TWS以出道曲〈Plot Twist〉摘下年度榜冠軍,掀起樂壇熱議;新人女團ILLIT的〈Magnetic〉則位列第8,展現新生代偶像的強勁實力。

▲MELON 2024年榜前五名。(圖/翻攝自X/melon)



Melon於今天公布2024年年度榜單,前五名分別為TWS〈Plot Twist〉、(G)I-DLE的〈Fate〉、aespa的〈Supernova〉、IU〈Love wins all〉和DAY6〈Time of Our Life〉。值得注意的是,前四名都是於2024年推出的歌曲,第五名的〈Time of Our Life〉則是2019年的歌曲,可見DAY6的人氣水漲船高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此,DAY6於2017年推出的〈You Were Beautiful〉也獲得了第7名,展現經典曲的逆襲。另外,作為女子樂團的QWER也在出道後逐漸拓展知名度,〈T.B.H 煩惱中毒〉更奪得第10名。

▲MELON 2024年榜。(圖/翻攝自X/melon)