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陳傑憲迎31歲「生日也是結婚紀念日」！辣妻綺綺獻吻：結婚4週年快樂

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣隊長」的陳傑憲在世界棒球賽12強拿下冠軍後，憑卓越球技、寵妻愛家形象受到大眾稱讚，昨日（7）迎接31歲生日，他與妻子綺綺（Hailey）曬出甜蜜親吻照，老婆發文送上祝福：「祝你生日快樂，也祝我們結婚4週年快樂。」

▲▼陳傑憲迎接31歲生日，同時也是結婚4週年紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲陳傑憲迎接31歲生日，同時也是結婚4週年紀念日。（圖／翻攝自IG）

照片中，陳傑憲穿著棒球風外套，搭配白色上衣、黑色長褲，一手拿著手機，另一隻手摟著妻子的肩膀。而妻子綺綺則穿著一件全黑的連身洋裝，回握著被摟住的手，小倆口嘟嘴親吻，流露出夫妻間甜蜜恩愛的氛圍，而現場則是高鐵站大廳。

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▲▼陳傑憲迎接31歲生日，同時也是結婚4週年紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲陳傑憲與妻子綺綺甜蜜擁吻。（圖／翻攝自IG）

陳傑憲與綺綺交往3年後，在27歲生日當天與妻子登記結婚，如今迎接結婚4週年。而甜照一經公開，立刻引發網友熱烈回應。有人祝福：「今天最閃亮的一顆星星，祝福帥氣的隊長結婚週年慶幸福一輩子。」也有網友幽默回：「會不會即將要有第三胎呢？我們繼續看下去！」更有粉絲感動表示：「還用Michael的歌，我要哭了！」

▲▼陳傑憲迎接31歲生日，同時也是結婚4週年紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲陳傑憲迎31歲生日，老婆綺綺發文：「祝你生日快樂，也祝我們結婚4週年快樂。」（圖／翻攝自IG）

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