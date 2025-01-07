威廉重大喜訊家庭地位提升　感嘆終於可以跟老婆平起平坐

記者葉文正／台北報導

廖威廉以「與你們快樂同在」主題提報2024行銷傳播傑出貢獻獎並獲得銅獎的榮耀，因為近幾年威廉投注心力於公益活動為弱勢發聲，不但自己做公益，也號召親朋好友與老婆卓卓（卓君澤）一同加入，為這些沒有血緣的親人們在生活上可以有更好的對待。

▲威廉光榮獲獎。（圖／動腦Brain.com.tw）

廖威廉得獎後表示，這是我人生第一個獎，除了運動類有名次之外，求學期間都沒有獲得獎狀肯定，而進入演藝圈不是沒有報名就是沒有入圍當然沒有得獎，因此本次獲獎對我來說意義重大，代表自己不是只有四肢發達，頭腦可也是不簡單的，另外非常感謝評審辛勞以及老婆的鼓勵，因為卓卓是2021年傑出關鍵意見領袖獎的銀獎，現在在家裡可是和卓卓平起平坐，家庭地位猛然驟升。

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▲威廉家庭地位陡升。（圖／動腦Brain.com.tw）

威廉因為身為社團法人台灣優質生命協會的理事，在協會資源協助下，有更多的機會深入弱勢議題及實際訪視，也呼籲大家發揮愛心，讓這個社會越來越好，每個人都能快樂同在。

威廉近期也都忙《來吧！哪裡怕》錄影，不僅身兼製作人，還要溝通六棒的時間，相當辛苦，但他不以為意，能量持續向上扮演好每個腳色。