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許富凱被弄到蛇出來了苦念經　被操又狂吐被林美秀爆還是照吃

記者葉文正／台北報導

《瓜田冠軍的誕生》四位主持人林美秀、王彩樺、黃于庭(庭庭)，及許富凱，林美秀、王彩樺、庭庭，及許富凱，這次肩負著重要使命，耗時三個月的農村遊學、從12家農會選出台灣農特產伴手禮的冠亞軍，代表台灣到日本埼玉縣本庄市交流，許富凱自爆看了魚就會想吐，王彩樺說她過程中竟「蛇出來了」讓他也是只能苦笑

▲▼三立都會台【瓜田冠軍的誕生】首播記者會-王彩樺、林美秀、許富凱、黃于庭。（圖／記者周宸亘攝）

▲許富凱(左起)、林美秀、王彩樺、黃于庭今天出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

今（7日）《瓜田冠軍的誕生》舉辦首映會，林美秀笑說埼玉市長來過台灣，看起來嚴肅但實際是很活潑的長者，有很多農民票支持。而這次節目體驗，許富凱與庭庭首次嘗試抓豬，由於豬仔都很可愛，許富凱因為想到它們100多天就要被結束生命，拍完一個多月都不敢吃豬肉，卻被林美秀爆料煮的好吃他還是照吃。

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▲▼三立都會台【瓜田冠軍的誕生】首播記者會-王彩樺、林美秀、許富凱、黃于庭。（圖／記者周宸亘攝）

▲四人還前進日本比賽。（圖／記者周宸亘攝）

另外讓許富凱體會深的就是抓香魚，「因為我平時不吃魚，無法在桌上看到一整條魚，偏偏這次捕香魚，我邊補邊唸經，最後大家烤香魚，我就跑去旁邊吐。」王彩樺還爆料，許富凱捕魚捕到「蛇出來了」既開了葷笑話又幫黃明志MV打廣告一舉兩得。

▲三立都會台【瓜田冠軍的誕生】首播記者會-林美秀。（圖／記者周宸亘攝）

▲林美秀今晚再度推出MV。（圖／記者周宸亘攝）

林美秀這次日本出外景老公愛相隨，她表示因為前陣子身體不好要忌口，但有時一忙有壓力就想吃，所以老公這次特別陪在旁邊。而除了節目錄影之外，老公還親自開車帶她和許富凱去東京，這一路上林美秀也拍攝了新專輯的第六支MV，完全由老公掌鏡，沒想到出發第二天她就嚴重感冒臉色蒼白，連老公都心疼，她卻笑說：「很幸福！」

▲▼三立都會台【瓜田冠軍的誕生】首播記者會-王彩樺。（圖／記者周宸亘攝）

▲王彩樺消費力驚人。（圖／記者周宸亘攝）

而王彩樺這次還特別提早兩天先去東京採購，除了買包之外，還買了一百多隻她最愛的玩偶「吉伊卡哇」，數量太多讓她不好意思的笑說：「也送給朋友啦！」而她和女兒庭庭之間最好笑的是「女兒永遠不知道媽媽買了甚麼」，王彩樺這次去日本帶了兩大行李箱，最後裝不下還請工作人員再幫她買兩個箱子，笑說：「我是在促進日本經濟啦！」庭庭又虧她：「出發前還說不買不買。」連林美秀都說：「彩樺買東西好霸氣！」

而過年將到，她們各有不同過年計畫，王彩樺帶著家人將去越南富國島度假，林美秀和許富凱則在台灣過年，許富凱表示要回南部陪陪媽媽，由於林美秀和許富凱的媽媽很熟，每次碰面許媽媽都會被好吃的，林美秀說有次準備燒酒雞，許媽媽用了三瓶純酒去煮，真是聞到就會醉了，許媽媽也很熱情，有時會提著土雞蛋到台北給林美秀吃，連王彩樺也忍不住說：「下次也幫我準備一份！」

《瓜田冠軍的誕生》1/8起每週三晚上22:00將在三立都會台首播，Line TV、中華電信Hami Video則於播出1/8起每週三晚上23:00，瓜田YT於每週四中午12:00上架。

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王彩樺, 黃于庭, 許富凱, 林美秀

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