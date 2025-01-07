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樂團主唱阿利克跨年搭台墜亡「後續處理曝光」！　北市府出手開罰了

記者孟育民／台北報導

台北市政府跨年晚會舞台搭建時發生工安事故，負責燈光工程的樂團主唱阿利克（Lawai Arik）從20米高處墜落身亡。如今後續曝光，勞檢處表示，目前初步認定，事故發生當下雇主未確實使勞工確實戴用安全帶，勞檢處依法開罰，承商「聯利媒體股份有限公司」及下包商「星船音響工程有限公司」各罰15萬元；下包商「享受娛樂有限公司」未使勞工確實使用安全帶，最高可處3年以下有期徒刑併科新台幣30萬元以下罰金；另外施工雇主亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。

▲▼跨年墜亡主唱阿利克「生前最後發文」曝光。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

▲台北跨年爆工安意外，樂團主唱阿利克高處墜落身亡。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

台北跨年晚會主持人Lulu日前才曬出一張向舞台鞠躬的照片，對阿利克的離開表達哀悼之意，「最後的一張謝幕我們要感謝我們所站著的舞台，過程中發生了遺憾的事情，想對這一位無名英雄致意。也謝謝祂跟所有辛苦的大家，有你們的前置才有今天我們安全無虞的舞台表演。」她今（7日）出席展覽活動，再次表示心情沈重，「我覺得安全是第一 ，大家都一定要平安。」

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▲▼Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Lulu對於意外感到心情沈重。（圖／記者孟育民攝）

阿利克與友人聯手創辦「Wild Tree Lab 野樹實驗」，他的朋友2日透過粉絲專頁發文指出，阿利克在墜落後立刻沒了呼吸和心跳，屬於重大工安事故，「該停工的卻能夠在24小時內完成勞檢申請復工，並被核准施工，但相關部門卻跟家屬說勞檢報告需要三十天？」

野樹實驗也透露，阿利克的親友們在靈堂看著跨年活動，內心五味雜陳，尤其當看到跨年活動主持人感謝舞台團隊時，更是難以接受，「請問我的朋友，還有他的家人呢？廠商至今沒有給家屬一個交代。以後的聖誕節跟跨年對親友都是痛。」


 

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台北跨年, 阿利克, 工安意外

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