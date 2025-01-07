邱軍駕車撞人涉肇逃受害者不治　許富凱心痛發聲私下關係曝

記者葉文正／台北報導

由「中華民國農會」攜手「三立電視」、「LINE TV」、「神機數位科技有限公司」、「灰人文化傳媒有限公司」，共同打造農村實境綜藝節目《瓜田冠軍的誕生》，今舉行開播記者會，主持人林美秀、王彩樺、庭庭，及許富凱也現身，不過許富凱被問到歌手邱軍車禍肇事撞死人的訊息，他說：「看到邱軍新聞衝擊很大，一夕巨變。」

▲三立都會台《瓜田冠軍的誕生》首播記者會許富凱現身。（圖／記者周宸亘攝）

許富凱說，「邱軍是我很欣賞的歌手，當然撞到人這件事，本來就不對，希望給他們時間好好釐清一些狀況」，看到新聞非常驚詫，以往覺得邱軍的歌唱得非常好，原本覺得他是一顆閃亮的星，怎料發生這般意外。」但他也強調，私下跟邱軍不熟，就是前輩跟後輩的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱軍去年爆紅。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

而死者家屬也發聲，懷疑邱軍有酒駕，也批他沒有前往探視，通電話也只求和解，讓他們無法承受。今日(7日)邱軍母親在臉書發聲「我兒子邱軍會給大家一個道歉，我們也不願這樣的事發生，現在經紀公司也積極處理中。」並強調邱軍不會逃避，「我現在還是要跟受難家屬說聲抱歉，千千萬萬的對不起，我們會面對的，我們不會逃避。」

▲許富凱認為自己跟邱軍不熟。（圖／記者周宸亘攝）