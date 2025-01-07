Rosé、安兪真都穿「北一女小綠綠」　《夜校女生》搶先場寵粉！

記者黃庠棻／台北報導

2025年開春最受期待的青春校園電影《夜校女生》在釜山影展、金馬影展首播以來，好評不斷，不少粉絲紛紛敲碗希望能趕快看到正片上映。電影由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜校園生活的酸甜苦辣。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

「夜校女生」陳姸霏、項婕如穿上「小綠綠」制服，日前韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé、101大樓點燈都先後跟上北一女熱潮，讓《夜校女生》未演先轟動，今年初最浪漫、溫暖的青春喜劇《夜校女生》將於2月28日全台上映。

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綠色制服風潮正夯，先前韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé在首爾舉辦個人簽售會，就一度換上北一女的「小綠綠」制服，被網友大讚是「最美校花」。不僅如此，另一人氣女團「IVE」成員安兪真也在台灣簽售會上因應粉絲要求穿上「小綠綠」制服，同樣讓網友讚譽有加。

此外，北一女中的其中一位家長，去年也特地在聖誕節當天自掏腰包，在台北101大樓點亮了「我愛北一女」，同樣引來北一女校長、101董事長賈永婕的發文，一度引起不小關注，證明即便畢業了，你我都一定懷念昔日的青春校園回憶。

《夜校女生》講述分別在日校、夜校就讀，共用同一張書桌的兩位年輕女學生，經歷學業、愛情以及家庭等不同考驗，劇情也首度揭曉「夜校女生」秘辛，包括日校的學號刺繡是黃色，代表太陽，夜校的學號刺繡則是白色，代表月亮。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

害羞、對任何事都充滿好奇的小愛（陳姸霏飾）遇上個性直率、外型亮麗又帶帥氣的敏敏（項婕如飾），即便性格完全不同，真正相見的時間也只有交替上下課的短短幾分鐘，但同樣熱愛音樂、流行文化的兩人卻結為莫逆之交，展開一連串溫馨感人的友誼冒險。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

電影也展現日校、夜校的女生怎麼互動，像是共用同一張書桌，會偷偷藏著紙條給自己的「桌友」，還會互送零食，但彼此之間也有互看不順眼的「桌友」，甚至可能會看不起對方的學業成績，因而讓日夜校起衝突，不管是搶空間還是搶資源都在《夜校女生》裡忠實呈現，也讓在金馬影展看過正片的觀眾直呼「好真實」。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》也將於1月11日、12日、18日、19日舉辦4場北中南學生搶先看拍照會，主要演員都會到場與大家近距離互動、拍照，1月13日更加碼推出台北懷舊場搶先看，只要憑自己的昔日年代懷舊小物，像是學生證、音樂CD以及錄音帶就可以免費入場。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。故事講述1997年，小愛在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑的心態。

▲陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》即將上映。（圖／興揚電影提供）

小愛與日校好友敏敏一起喜歡上男校的資優生路克，並為此假冒成日校生，享受著光環而無法擺脫誘惑，漸漸地把自己推入巨大的謊言坑洞，生活也逐漸失控。《夜校女生》將於2月28日全台上映。