獨／接力太妍！「上帝美聲」安德烈波伽利睽違台灣10年　4月大巨蛋開唱

記者蕭采薇／台北報導

今年台北演唱會很熱鬧！繼周杰倫、張惠妹的大巨蛋演出圓滿落幕，加上太妍也宣布要在大巨蛋開唱後，《ETtoday星光雲》也掌握獨家消息，全球知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）已經默默地取得4月大巨蛋檔期，有望成為首位登上大巨蛋開唱的西洋歌手。

▲世界知名男高音安德烈波伽利，有望成為首位登上大巨蛋開唱的西洋歌手。（圖／達志影像／美聯社）

包括酷玩樂團（Coldplay）、魔力紅（Maroon 5）、火星人布魯諾（Bruno Mars）和紅髮艾德（Ed Sheeran）等歐美大咖接連在高雄世運開唱，也讓不少北部西洋樂迷羨慕萬分，也紛紛期待今年會有哪些藝人接棒登大巨蛋開唱，沒想到4月就即將迎來大咖。

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安德烈波伽利生涯締造了9000萬張專輯銷售紀錄，並曾與帕華洛帝、莎拉布萊曼、席琳狄翁、紅髮艾德、亞莉安娜等巨星合作，過往也曾與兩大天后張惠妹和 A-Lin 合作，並曾五度來台開唱，一直與台灣樂迷之間有深厚的連結。

▲「上帝美聲」安德烈波伽利上一次來台，已經是10年前的小巨蛋演唱會。（圖／環球提供）

然而距離安德烈上一次來台，已經是10年前的小巨蛋演唱會，如此次登上台灣最大的室內場地演出，勢必能讓更多台灣樂迷親臨朝聖世界級的美聲饗宴。