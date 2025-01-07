《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）和職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）成員琳妲私交甚篤，最近上對方的YouTube頻道時，除了分享雙方的認識過程，還承認吵過架，甚至因此「全部《玩很大》的人都停下來錄影」。

▲▼琳妲曾因和KID吵架被氣哭。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



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首先關於認識過程，琳妲透露KID以前其實當過球評，而且因為她本來從CIRCUS時期就是對方的粉絲，所以後來能一起錄《綜藝玩很大》、還在同一隊，她真的很興奮。

▲琳妲還原認識KID的過程。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



然而正式開錄後，琳妲發現KID「超恐怖」，直言對方很兇，「他上一秒還笑笑的，下秒就說『妳剛在幹嘛』。」對此，KID解釋當時只是在激勵隊員，一點也不兇，「因為那時候她玩遊戲玩得有點爛。」

▲琳妲被KID說當時玩得有點爛。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



KID和琳妲當時還因此吵架，對方哭得超大聲，錄影也隨之中斷。當工作人員上前安撫時，琳妲甚至有點歇斯底里地說：「為什麼那麼兇！」KID只好允諾合拍4支影片，琳妲這才冷靜下來，「好，你說的喔！」接下來玩遊戲時，她完全跟沒事似的，讓對方直呼「她就是商人」！

▲《玩很大》當時一度中斷錄影。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）