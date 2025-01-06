邱軍疑酒駕肇逃　王浩宇再爆：每次看到他都在喝

▲歌手邱軍被爆撞死計程車司機，還疑似酒駕肇逃。（圖／翻攝自IG@1999.kui）

圖文／鏡週刊

從歌唱選秀節目出道的歌手邱軍，近日更因為歌曲〈運轉人生〉、〈愛不愛我〉等曲爆紅，接下不少校園演唱、跨年演出。不過卻爆出邱軍在去年12月底撞死一名計程車司機，邱軍更疑似酒駕肇事逃逸，消息一出震驚各界。對此，前桃園市議員王浩宇也發聲痛批。

據悉，邱軍在去年12月27日凌晨4時左右，開車行經基隆市信一路時，不慎撞上路邊排班的計程車，導致2名司機受傷，而邱軍當時肇事逃逸，29日到案說明時表示不知道有撞到人，以為自己是撞到石蹲，警方也懷疑邱軍疑似酒駕，不過他否認犯行。

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最新消息指出，其中一名司機身受重傷，搶救1週後不治，在1月3日身亡。消息一出震驚各界，王浩宇今（6日）則在臉書已黑底白字發文，「邱軍這個孩子，我真的不要說，喝酒不要開車聽不懂嗎？說幾次了？」

王浩宇也在留言處補充，「警察懷疑有酒駕，但是每次看到他都在喝，我是真的覺得不太好。」網友也紛紛留言，「好糟糕」「人設崩壞的壞示範」此外，也有網友好奇，王浩宇竟然連演藝界都熟識，「宇哥人面很廣欸，每個你都沾的到邊」，王浩宇則回應，「多少認識。」

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