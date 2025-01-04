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直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

記者吳睿慈／桃園報導

南韓知名經紀公司FNC娛樂所舉辦的「FNC家族樂團演唱會」4、5日連續兩天在桃園巨蛋登場，場上由大前輩FTISLAND開場，團體從三人制變成兩人制，首次在台與粉絲見面，李洪基穿著鵝黃色外套、頂著相當有個性的蘑菇頭捲髮現身，從搖滾新歌〈Broken〉、〈Burn It〉唱到〈AQUA〉，爆發力十足的嗓音嗨爆全場。

▲▼直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！。（圖／讀者提供）

▲FTISLAND帶來首首爆發力十足的歌曲。（圖／讀者提供）

「FNC家族樂團演唱會」4、5日在桃園巨蛋開唱，FTISLAND率先登場，李洪基俏皮地用韓文先喊著「你好」，接著熱唱〈Broken〉、〈Burn It〉、〈AQUA〉，連續3首嗨歌將全場氣氛炒到最高點，他轉換為中文問候「大家好」、「新年快樂」，由於是家族演唱會，他謙虛表示：「可能有熟悉我們的人，也有不太熟悉我們的人，我們最近做的音樂比較搖滾，希望你們跟我們一起享受演唱會。」

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▲▼直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！。（圖／讀者提供）

▲▼「FNC家族樂團演唱會」4、5日連續兩天在桃園巨蛋登場，FTISLAND率先登場。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！。（圖／讀者提供）

隨即FTISLAND帶來經典歌曲〈Serious〉、〈Take Me Now〉、〈pray〉，只是場上才唱6首，李洪基身上別的mini mic耳機突然掉進褲子裡，他在台上喬了許久還是無法解決，只好崩潰叫李在真幫忙，李在真手伸進他褲子裡才把耳機掏出來，爆笑的是，李在真把手拿出來時，還聞了一下味道，露出難聞的表情，逗笑所有人。

▲▼直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！。（圖／讀者提供）

▲李洪基唱到第6首，耳機線掉進屁股，他傻眼緊急叫李在真幫忙。（圖／讀者提供）

FTISLAND於2024年數度來台開唱，又參加音樂祭，李洪基承諾：「我們在2024年真的來了台灣很多次，所以這樣的約定我在2025年也要做到，我們要常見面喔。」台下大喊「好」，他則笑著回答「真的嗎？」相約今年也要常常相見。FTISLAND的舞台以〈Sage〉做為結尾，李洪基往前走拿起粉絲的手幅旗子，全場氣氛嗨到最高點。

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FTISLAND李洪基, FTISLAND, 李洪基

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