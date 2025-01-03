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「最帥初戀」對尬振永！登場帥翻韓網　被肉搜是《魷魚》李政宰師弟

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇改編自同名韓片的韓劇《回到20歲》，由《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇、男團B1A4振永主演，描述原本是七旬老太婆「吳末順」回春成20多歲化名「吳杜莉」（鄭知蘇 飾）的女子，重新追求歌手夢，意外成為女團偶像練習生。該劇最新劇情再掀高潮，揭曉末順的初戀「老朴」是由柳正厚（音譯：유정후Yoo Jung Hoo）出演，其實來歷不小的他。

▲▼ ▲▼《回到20歲》柳正厚、男團B1A4振永。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

▲▼柳正厚被封為「最帥初戀」登場。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

▲▼《回到20歲》柳正厚、男團B1A4振永。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

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初戀「老朴」由2022年剛出道的新人柳正厚飾演，他的顏值爆表引起韓網討論，曾演過《清潭國際高等學校》、《榴蓮小姐》等劇，過去劇中的腹肌照也成關鍵字，而他更是《魷魚遊戲》李政宰公司旗下演員，前景看好！

▲▼《回到20歲》柳正厚、男團B1A4振永。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

▲▼振永在劇《回到20歲》裡秀出好身材。（圖／截取自Hami Video影片）

▲▼振永在劇《回到20歲》裡秀出好身材。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

小鮮肉柳正厚引起討論，男主角振永也奉獻了讓人血脈噴張的健身畫面，與柳正厚的登場形成雙重暴擊。他飾演的音樂製作人「丹尼爾」，一場家中健身戲，脫掉上衣展現結實的肌肉線條，包括二頭肌、胸肌、斜方肌一覽無遺。

▲▼《回到20歲》柳正厚、男團B1A4振永。（圖／Hami Video提供、截取自Hami Video影片）

▲《回到20歲》改編自同名電影。（圖／Hami Video提供）

導演用足15秒特寫香汗淋漓的健身場景，把粉絲想看的都照顧到了，讓觀眾大飽眼福。粉絲熱烈留言「振永原來藏了這樣的身材，太驚喜了」、「秀氣長相配上這樣的肌肉，完全反差魅力」、「這場戲是為振永粉絲量身打造的吧」，《回到20歲》上演精彩三角關係，將劇情掀到最高潮，戲劇每週三、四晚間9點在Hami Video各更新2集。

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柳正厚, 回到20歲, B1A4振永, B1A4, 振永

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