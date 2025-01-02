《魷魚遊戲2》全球現象級熱潮奪收視冠軍　新玩家T.O.P、朴圭瑛劇迷好評

文／人物誌

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲2》，於2024年12月26日正式上架，由於先前各國鋪天蓋地的宣傳，讓劇迷更加期待第二季的推出。延續前作的成功，除了要角李政宰、李炳憲、魏化儁，第二季更是加入《黑暗榮耀》朴成焄、「T.O.P」崔勝鉉、《少年時代》任時完、《如果雨之後》姜河那、「IZ*ONE」曺柔理、《以吾之名》朴喜洵、《絕世網紅》朴圭瑛，配角陣容更可見Netflix的大力挹注。

接續首季的劇情，「456」成奇勳縱使拿到了遊戲勝利的巨額獎金，透過奪人性命而發財的他，罪惡感令其夜不能寐，且一心只想找到遊戲窗口，並嘗試終結這一系列泯滅人性的遊戲。第二季劇情將由兩支主線來作講述，其一是成奇勳回到死亡遊戲中，率領夥伴正面對決遊戲主辦方；另一則是由黃俊昊率領傭兵團，展開對遊戲小島的搜索，卻彷彿有股莫名力量在拖延搜索進度。

朴成焄、T.O.P崔勝鉉完美演出，人設獨特廣受劇迷好評



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《魷魚遊戲2》亮點滿滿，尤其曾在《黑暗榮耀》出演髒話滿天飛的「全宰寯」深受劇迷喜愛的朴成焄，在本劇化身為性格溫和、善解人意的跨性別者「趙賢珠」，極大反差讓劇迷更期待朴成焄的詮釋。在劇中，看似陰柔的賢珠其實是職業軍人退役，憑藉強大的心理素質及專業知識，無疑是主角團的最強後盾，甚至在外網被許多網友盛讚為「本季最受喜愛角色」。

另外，BIGBANG前成員的饒舌擔當T.O.P崔勝鉉，在本季化身為負債累累的饒舌歌手「薩諾斯」，T.O.P令人出乎意料的純熟演技，演活了反派角色的驕傲自大而招人厭惡。數年前曾因吸食大麻而重挫演藝形象的T.O.P，在《魷魚遊戲 2》演出同樣有食用毒品的饒舌歌手，也因此遭歌迷調侃為「本色出演」，相信T.O.P透過這次難得的出演機會，將會再次找回屬於他的舞台。

破千億韓元天價製作，最終季將於2025年上線



除了以警察、遊戲參加者的視角講述故事，本季更添入姜霞（朴圭瑛飾）一角，使觀眾由「士兵」的角度，窺探最為赤裸的人性黑暗面；姜霞與首季同樣身為脫北者的姜曉（鄭好娟飾）名字相似，兩人之間存在何種關係更待第三季才有進一步解釋。另外，首季僅有短暫客串的孔劉，在第二季中將有更多的戲份，以癲狂的表演方式與李政宰大玩賭命遊戲，每個對白與動作都將成為經典。

多數影視作品都難逃續作被放大檢視的命運，《魷魚遊戲2》上架至今，已得到全球影迷兩極化的評價，尤其針對劇情編排、敘事節奏的問題出現最多討論，但第二季更宏大的世界觀、更有趣的遊戲設計，以及更吸引人的配角群，也讓第二季順利攻頂全球Netflix排行榜，作為連結最終季的鋪墊，《魷魚遊戲2》留下了許多難題，在尾聲所遭遇的困境，看似窮途末路的成奇勳又將如何率領參賽者們化險為夷？

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