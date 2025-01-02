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宇宙人小玉歡慶39歲生日！　歷時半年...宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人日前分別登上「閃耀新北 1314跨河煙火」及台北跨年晚會舞台，主唱小玉今（2日）歡度39歲生日，他許願：「生日想幫大家許願，祝大家身體健康，祝大家每天都《好野》（宇宙人的歌曲），最後祝大家每天都有勇氣面對生活。」而他也即將推出歷時半年創作的全新單曲〈森林與星星的約定〉，是他為主持的戶外音樂實境節目《Let's Camping 來去露營吧》量身打造的主題曲。

▲▼宇宙人小玉推出新單曲〈森林與星星的約定〉。（圖／相信音樂提供）

▲宇宙人小玉39歲生日，將推出新單曲〈森林與星星的約定〉。（圖／相信音樂提供）

小玉在節目中與日本匠人、達人一同體驗露營生活，從露營初心者一步一步學習，學生火、搭帳、料理等，直到完成「獨自露營的生活」。在露營過程中，小玉即興彈琴，哼出主題曲旋律，再隨著每一次與不同嘉賓，擦撞出不同的靈感，讓觀眾一起歷經這首歌的誕生。小玉透露：「這首歌承載著我們每次露營的快樂，記錄了自然與友情的美好。」

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日前宇宙人睽違7年重返吉隆坡開唱，這趟演唱會行也讓宇宙人大快朵頤，嘗盡肉骨茶、雞翅、炒粿條等馬來西亞美食，其中令宇宙人最印象深刻的居然是榴槤，宇宙人笑說：「在慶功宴時阿奎直接用雙手捧榴槤，沒想到被表皮的刺差點扎到手，大家都笑翻！」演唱會主辦單位也貼心為小玉提前慶生。

▲▼宇宙人小玉推出新單曲〈森林與星星的約定〉。（圖／相信音樂提供）

▲宇宙人小玉睽違7年在馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

吉隆坡場特別帶來限定驚喜環節，自彈自唱馬來西亞歌手的名曲，包括梁靜茹的〈勇氣〉、光良的〈第一次〉和戴佩妮的〈怎樣〉，引發宙友陣陣歡呼。他們也學習馬來語問候「Apa Khabar（你好嗎？）」與「Terima Kasih（謝謝）」，更在演唱會尾聲，邊演唱〈這就是我愛你的方法〉，一邊打棒球與歌迷互動，現場氣氛超熱烈。

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