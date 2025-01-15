用愛守護3萬浪浪！《台灣貓狗聯合勸募平台》邀您助毛孩吃頓溫飽年夜飯

娛樂中心／綜合報導

由公益組織《台灣動物緊急救援小組》創立的《台灣貓狗聯合勸募平台》，成立至今已超過十年，成為全台灣最具公信力的浪浪助糧平台。多年間，平台穩定捐助全台弱勢貓狗園區的飼料與罐頭，並針對收容環境較差的園區，進行軟硬體改善工程。截至目前，已協助超過200個貓狗園區，穩定溫飽超過3萬隻弱勢毛小孩，累計捐出超過新台幣4.7億元與1.2萬公噸的飼料與罐頭，成為台灣流浪動物最可靠的支持力量，今年《台灣貓狗聯合勸募平台》再次邀請大家加入捐助，讓浪毛孩吃頓溫飽年夜飯。

▲用愛守護3萬浪浪！助毛孩溫飽年夜飯。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

平台的起源：來自莫拉克風災的啟發

《台灣貓狗聯合勸募平台》成立於莫拉克風災期間，當時許多民間善心人士設立的私人流浪貓狗收容中心因天災受創嚴重，無法獲得足夠資源重建。這些未立案的弱勢收容中心，因資源短缺，經常面臨斷糧危機。為了讓這些園區能獲得穩定的援助，《台灣動物緊急救援小組》決定創立平台，協助全台流浪動物不再陷入飢餓困境。

▲▼因資源短缺，浪浪的居住環境也令人堪憂。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

歲末助糧：溫暖浪浪的寒冬

每到歲末春節，流浪動物園區面臨最嚴峻的挑戰。有限的資金往往無法滿足毛小孩們的基本需求，有些園區甚至出現十多隻毛孩共用一張毯子的情況。為此，《台灣動物緊急救援小組》每年冬季號召社會大眾加入助糧行動，幫助浪浪們在寒冬中吃上一頓溫暖的年夜飯。

▲要確保3萬浪浪溫飽可說是相當不容易。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

透明與公信力：合法監督確保善款運用

《台灣貓狗聯合勸募平台》由政府合法立案，且每年的公益勸募皆經衛福部許可，擁有勸募可字號。平台的收支透明，接受主管機關指定的會計師事務所實地查核，確保所有款項依原申請目的使用，真正幫助到弱勢毛小孩。同時，平台也是台灣公益團體自律聯盟成員，每筆捐款均開立合法可抵稅的收據，讓捐款人安心參與公益。

▲▼同仁不辭辛勞日夜照料浪浪。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

十餘年成果：助力全台流浪動物

過去十餘年間，《台灣貓狗聯合勸募平台》已捐出超過新台幣4.7億元的飼料與罐頭，溫飽超過3萬隻弱勢貓狗，並針對收容條件較差的園區投入超過新台幣2000萬元進行改善，顯著提升毛孩的生活品質。

跨界合作與生命教育：根本解決流浪動物問題

為了持續穩定幫助流浪動物，今年平台跨足異業合作，與多個知名企業及品牌推出公益聯名，吸引更多人參與助浪行動。此外，平台也與學校合作，透過生命教育講座，帶領學生們了解流浪動物議題與生命價值，期望以教育方式根本解決台灣的流浪動物問題，為未來鋪設更加美好的道路。

募糧活動網址：https://promotion.savedogs.org/events/2025/ARTT/