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韓4大公司2025計畫！HYBE再推2女團「靠BTS回溫營收」　BLACKPINK全球巡演

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像娛樂圈發展興盛，每年都會有許多新的團體和歌手出道，而隨著防彈少年團（BTS）成為享譽世界的團體，現在的K-POP也從原本的3大經紀公司，變成4大經紀公司（HYBE、SM、JYP、YG）受到矚目，這4間公司在2025年的動向備受矚目。

HYBE：防彈少年團回歸，新女團計畫展開

HYBE在2024年因NewJeans爭議風波面臨低潮，2025年可望迎來轉機，因為防彈少年團（BTS）有機會於下半年以完整體回歸，並計劃於2026年展開全球巡演，證券界預估，他們的活動將帶來約韓幣1.87兆元（約台幣430億元）的收益，使HYBE的營收增長達80％。

外送稿用　▲▼newjeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

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▲NewJeans去年單方面宣布和ADOR解約。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲▼BTS防彈少年團。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

▲證券界預估防彈少年團回歸可讓HYBE營收回升80％。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

此外，SEVENTEEN成員入伍期間將透過小分隊和個人活動維持熱度，而TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN等團體持續發展。HYBE還將推出兩支新女團，由SOURCE MUSIC和PLEDIS分別負責，鞏固其在女團市場的地位。

SM娛樂：30週年推出新女團

▲▼▲▼ 一名男子2樓跳下來衝上aespa舞台　「驚險瞬間曝光」保鑣緊急壓制。（圖／翻攝自aespa官方IG）

▲aespa於2024年獲得優異成績。（圖／翻攝自Instagram／aespa）

SM娛樂迎來創立30週年，計劃透過多樣化項目再創高峰，aespa憑藉「金屬味（直譯，쇠맛）三部曲」在音樂和商業上均獲成功，新女團的登場備受期待，同時，NCT、EXO、Red Velvet等團體將陸續回歸，延續影響力。SM聯合代表張哲赫表示，將持續推出新藝人，並在30週年推出包括演唱會、專輯等多項紀念活動。

JYP娛樂：新人團體KickFlip出道，進軍大陸市場

▲▼kickflip_jype。（圖／翻攝自X／kickflip_jype）

▲JYP推新男子團體KickFlip。（圖／翻攝自X／kickflip_jype）

JYP憑藉Stray Kids、TWICE等團體的全球巡演，2024年創下歷史最高營收，2025年計劃推出7人男團KickFlip，並展現創新活力。此外，JYP與大陸騰訊音樂合作，將於第一季度推出面向中國市場的數位服務，進一步拓展海外市場。

YG娛樂：BLACKPINK完整體回歸

▲▼BLACKPINK解散倒數？Lisa爆2度拒絕「12.5億續約金」　YG股價大跌。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲BLACKPINK預計展開全球巡演。（圖／翻攝自Lisa IG）

YG娛樂在經歷危機後，憑藉BLACKPINK的完整體回歸重新獲得市場關注，BLACKPINK將於下半年發布新專輯並展開全球巡演，規模預計超越以往。另外還有BABYMONSTER和TREASURE的回歸，加上韓國、日本、泰國三地新人團體的推出，將為YG帶來穩定的經營基礎和新的成長動能。

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JYP, YG, SM, HYBE

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