ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

貝克漢放閃維多利亞！「最帥次子」公開新女友　卻被認出：是前任的閨蜜

記者蕭采薇／綜合報導

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚25年，儘管曾歷經外遇風暴，但夫妻一起走過，感情依然甜蜜。貝克漢在新年這天在貼出夫妻嘴對嘴親吻放閃私照，無獨有偶，次子羅密歐也在這天公開新女友，卻被發現是前任女友米婭雷根（Mia Regan）的好友。

▲貝克漢在新年這天放閃，他與維多利亞的「最帥次子」羅密歐，也在這天公開新女友。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢在新年這天放閃，貼出與老婆維多利亞的親吻閃照。（圖／翻攝自IG）

貝克漢在IG發文祝粉絲新年快樂，並放上多張照片回顧2024年，被他選中作為第一張照片的，就是與老婆維多利亞的親吻照。照片由貝克漢掌鏡自拍，他半裸露出上半身刺青，維多利亞也穿得休閒，看得出來是兩人私底下的甜蜜恩愛畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝克漢寫道：「我與我的太太，和我們超棒的孩子們，祝大家新年快樂。謝謝你們讓我有難忘的一年，也希望每個人在2025年都快樂又健康。愛你們的大衛。」維多利亞也回覆：「我超愛你，親親。」甜蜜互動在7小時內已累積百萬網友按讚。

▲貝克漢在新年這天放閃，他與維多利亞的「最帥次子」羅密歐，也在這天公開新女友。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢也貼出25年前與老婆維多利亞的結婚照。（圖／翻攝自IG）

兩人的四個孩子中被認為顏值最高，受封「最帥兒子」的次子羅密歐，也選在新年這天公開新女友。他雖然發文寫著「我愛我的家人」，但封面卻是與新女友、DJ Kim Turnbull的放閃照。

羅密歐在去年三月與交往五年、一度論及婚嫁的模特兒女友米婭雷根分手後，正式宣佈戀情，女方也在限動放上羅密歐的照片。

▲貝克漢在新年這天放閃，他與維多利亞的「最帥次子」羅密歐，也在這天公開新女友。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢家「最帥兒子」次子羅密歐公開新女友，留言卻一片狂cue前任。（圖／翻攝自IG）

然而尷尬的是，羅密歐貼文下方的留言，卻是一片狂cue前女友：「他x的！Mimi（米婭的暱稱）去哪了？」、「喔不，讓Mimi回來！」更有人發現：「你跟Mimi的閨蜜約會嗎，嗯⋯」但也有人緩頰表示：「早已經分手了，我想他們也足夠成熟處理這一切了。」

▲貝克漢在新年這天放閃，他與維多利亞的「最帥次子」羅密歐，也在這天公開新女友。（圖／翻攝自IG）

▲羅密歐新女友Kim Turnbull，也在限動公開戀情。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

貝克漢, David Beckham, 維多利亞, Victoria Beckham, 羅密歐, 米婭雷根, Kim TurnbullMia Regan

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚
  2. 五月天跨年免費唱「18萬人搶看」太驚人　冠佑1句話...團員當場氣炸
  3. 李聖傑爆「6次申請小巨蛋」都被打槍！　許願：今年可以唱到
  4. 貝克漢放閃維多利亞！「最帥次子」公開新女友　卻被認出：是前任的閨蜜
  5. 王彩樺為黃明志「變身最美蛇姬」　驕傲老公：是雙頭蛇！
  6. 趙露思瘦到只剩36公斤！　「父母也自責」曝現況：從未刻意減肥
  7. 趙露思經紀公司回應了！　「工作規劃並無分歧」網罵爆
  8. 陸片《封神三部曲》驚見台灣劇場大師吳興國　暌違多年回歸大銀幕
  9. 徐佳瑩翻唱「〈姐姐〉＋〈APT.〉」全場驚豔　親曝選曲原因　
  10. 加拿大聲樂老師台北跨年再度爆紅　吃牛肉麵被免單讚台灣人暖心

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366