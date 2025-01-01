貝克漢放閃維多利亞！「最帥次子」公開新女友　卻被認出：是前任的閨蜜

記者蕭采薇／綜合報導

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria Beckham）結婚25年，儘管曾歷經外遇風暴，但夫妻一起走過，感情依然甜蜜。貝克漢在新年這天在貼出夫妻嘴對嘴親吻放閃私照，無獨有偶，次子羅密歐也在這天公開新女友，卻被發現是前任女友米婭雷根（Mia Regan）的好友。

▲貝克漢在新年這天放閃，貼出與老婆維多利亞的親吻閃照。（圖／翻攝自IG）



貝克漢在IG發文祝粉絲新年快樂，並放上多張照片回顧2024年，被他選中作為第一張照片的，就是與老婆維多利亞的親吻照。照片由貝克漢掌鏡自拍，他半裸露出上半身刺青，維多利亞也穿得休閒，看得出來是兩人私底下的甜蜜恩愛畫面。

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貝克漢寫道：「我與我的太太，和我們超棒的孩子們，祝大家新年快樂。謝謝你們讓我有難忘的一年，也希望每個人在2025年都快樂又健康。愛你們的大衛。」維多利亞也回覆：「我超愛你，親親。」甜蜜互動在7小時內已累積百萬網友按讚。

▲貝克漢也貼出25年前與老婆維多利亞的結婚照。（圖／翻攝自IG）

兩人的四個孩子中被認為顏值最高，受封「最帥兒子」的次子羅密歐，也選在新年這天公開新女友。他雖然發文寫著「我愛我的家人」，但封面卻是與新女友、DJ Kim Turnbull的放閃照。

羅密歐在去年三月與交往五年、一度論及婚嫁的模特兒女友米婭雷根分手後，正式宣佈戀情，女方也在限動放上羅密歐的照片。

▲貝克漢家「最帥兒子」次子羅密歐公開新女友，留言卻一片狂cue前任。（圖／翻攝自IG）

然而尷尬的是，羅密歐貼文下方的留言，卻是一片狂cue前女友：「他x的！Mimi（米婭的暱稱）去哪了？」、「喔不，讓Mimi回來！」更有人發現：「你跟Mimi的閨蜜約會嗎，嗯⋯」但也有人緩頰表示：「早已經分手了，我想他們也足夠成熟處理這一切了。」

▲羅密歐新女友Kim Turnbull，也在限動公開戀情。（圖／翻攝自IG）