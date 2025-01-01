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加拿大聲樂老師台北跨年再度爆紅　吃牛肉麵被免單讚台灣人暖心

記者葉文正／台北報導

加拿大聲樂老師Rozette先前因評論楊丞琳在中國歌唱節目《歌手2024》中的表現，形容她是「中國版小甜甜」，並模仿楊而爆紅，昨她現身台北跨年場，並與過往曾評論歌聲的黃宣合唱〈Shallow〉，最後更合唱〈Listen〉，爆發力驚人可說是北跨最大亮點之一，而她也讚台灣人暖心原因曝光。

▲加拿大人氣聲樂老師Rozette與YELLOW黃宣合唱。（圖／TVBS提供）

▲加拿大人氣聲樂老師Rozette(左)與YELLOW黃宣合唱。（圖／TVBS提供）

這次Rozette秘密來台，她也提到意外生病了，「原本喉嚨非常腫，還吞了很多藥，各類抗生素什麼的，希望大家能喜歡我的演出。」Rozette也表示一到台灣的做法：「我本來包得密不透風，以為沒人能認出，後來去吃牛肉麵時，就把帽子拿下來，沒想到被老闆認出來，就直接被免單，讓我相當驚喜，我覺得台灣是很有活力的城市，人們非常友善。」

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▲加拿大人氣聲樂老師Rozette與YELLOW黃宣合唱。（圖／TVBS提供）

▲兩人合唱是晚會驚喜。（圖／TVBS提供）

事實上，聽見楊丞琳在節目中的歌聲，Rozette直言她是在塑造某種聲音，坦言個人較喜歡Faouzia自然的唱法，強調真實的聲音，而楊丞琳的演唱方式較不是她喜歡的取向，比喻楊丞琳的「夾」式唱法神似「中國的小甜甜」，也希望有機會能合作。

▲加拿大人氣聲樂老師Rozette與YELLOW黃宣合唱。（圖／TVBS提供）

▲Rozette爆發力驚人。（圖／TVBS提供）

Rozette演出時，當場獻上飛吻並開撩黃宣，但她強調知道黃宣已經結婚了，一開始本來雙方只是連線，沒想到後來直接真人現身，跟黃宣合唱Shallow，她邊彈鋼琴邊唱歌，展現驚人實力，全場觀眾相當驚艷，Rozette強調黃宣非常有才華，能一起合作很開心，又直接帶來Listen，可說是完美演出。Rozette覺得自己表演有瑕疵，但經紀人勸慰她，有點瑕疵才是現場演出，不用過於在意。

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Rozette, 台北跨年, 黃宣

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