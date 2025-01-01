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2NE1 DARA高雄跨年「16萬人擠爆現場」！　翻唱戴佩妮神曲：終於如願

記者孟育民／台北報導

「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」以「六金級」超狂卡司、浪漫花火嗨翻全場，國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK（DARA）臺灣跨年首秀獻給高雄，現場湧入16萬人朝聖，足見女神魅力！她一連帶來30分鐘的演出，重現2NE1〈I Am The Best〉、〈Go Away〉等多首經典歌曲，嗨翻全場。

▲▼Dara高雄跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

▲▼Dara高雄跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

▲▼Dara高雄跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

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DARA首次在高雄跨年，特別選唱中文歌曲，翻唱金曲歌后戴佩妮的經典代表〈你要的愛〉要送給歌迷，挑戰華語經典情歌，標準的中文發音令人驚艷，她開心說：「我從小到時候就非常喜歡看台灣的「流星花園」，其中我最喜歡的主題曲就是〈你要的愛〉，我之前就一直很想要在台灣唱這首歌，今天終於可以如願了，我非常開心！」

▲▼Dara高雄跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

▲Dara特別選唱中文歌。（圖／高雄市政府提供）

另外，同場的還有金曲歌后徐佳瑩，一連演唱〈極限〉、〈你敢不敢〉、〈行走的魚〉和〈身騎白馬〉等經典歌曲，並翻唱周興哲的經典〈永不失聯的愛〉讓全場一飽耳福！更驚喜準備動感組曲，帶來她〈現在不跳舞要幹嘛〉、謝金燕的招牌代表〈姐姐〉以及2天內紅遍全球，在YouTube累積突破10億次的〈APT.〉，讓全場跟著她一起舞蹈！

說起2025的新年願望，徐佳瑩表示：「希望身邊的人都可以平平安安健健康康，也希望我明年可以發新專輯來跟大家分享，有更多見面的機會！」

▲▼Dara高雄跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

▲徐佳瑩。（圖／高雄市政府提供）
 

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高雄跨年, 2NE1, SANDARA PARK, DARA, 徐佳瑩

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