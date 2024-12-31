台AV女優交往「怕遇小快軟」　吳夢夢罕曝戀愛觀：先試車最實在

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今有7年經歷，平時除了會在社群記錄拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。今（31）日她就大方分享自己的戀愛經歷與觀念，特別提到過往未採取「先試車」的方式，導致戀情發展中出現困難，遇到對方小、快、軟時往往已來不及，如今她認為，「先試車最實在。」

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢monmon.tw）

吳夢夢透露，年輕時受到偶像劇影響，談戀愛總從曖昧開始，進而交往，最後才到親密關係，但這樣的過程有時會讓她感到後悔。她坦言，曾經因為遇到「小、快、軟」的狀況卻為時已晚，讓她不得不開始思考彼此是否性器不合。對於分手後前任交了新伴侶，吳夢夢透露內心的異樣感受：「到底是她不在意那方面，還是我太在意那方面？」

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▲吳夢夢認為交往前先試車很重要。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

此外，吳夢夢分享在曖昧時會透露個人缺點作為「預防針」，如自嘲公主病嚴重、生活習慣差等。不過她也反問：「男生又不可能打這種預防針，我的不算大哦、我那方面需要的時間比你泡麵的時間少、我的丁丁觸感很像蒟蒻條哦。」最後她以一句話結尾：「還是先試車最實在！」貼文曝光後，立即掀起網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達個人看法，「好好笑」、「完全同意」、「覺得有點道理」、「太喜歡這篇了」。