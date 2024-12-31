陳詩媛難得放閃「長大只有聖誕老公」！開箱王齊麟驚喜禮物 暱稱超甜

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，12月答應求婚，正式成為準人妻。不時會和粉絲分享感情生活的她，30日在社群網站曝光另一半送的驚喜禮物，甜蜜指數破表！

▲陳詩媛甜蜜喊王齊麟「老公」。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



從Instagram限時動態中，可以看到陳詩媛上傳一張精緻禮盒照，打開一看，裡面裝有一條簡約的銀色項鍊，設計十分優雅，項鍊中央點綴著一顆閃亮的吊墜。

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▲陳詩媛和王齊麟交往1年半決定結婚。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424、Threads／chilinwang）



不只這樣，最下方還有一張王齊麟親筆寫的卡片，「寶貝聖誕快樂」，私下對陳詩媛的甜蜜暱稱因此曝光，讓未婚妻忍不住笑說「於是長大以後只有聖誕老公」，為照片增添了幽默又幸福的氛圍。

▲▼陳詩媛12月答應王齊麟的求婚。（圖／翻攝自Instagram／song_.x、kimi850531）



事實上，王齊麟自從打完巴黎奧運就一直有求婚的想法，於是在陳詩媛經紀人與朋友們的配合下，在東方文華求婚成功，小倆口預計在2025年辦婚宴，後續生子計畫一切順其自然。