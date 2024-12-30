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寶媽三度罹癌親曝「目睹腫瘤本人」　低調現身電影院支持曾寶儀！

記者黃庠棻／台北報導

由「寬魚國際」出品，林明謙執導、曾寶儀走訪並擔任敘事旁白，被譽為「核彈級催淚洋蔥」的紀錄片《交換禮物》25日正式上映，全台觀影人次持續攀升，截至目前已累積近八千人次觀影，成為同週上映國片冠軍。已經三度抗癌成功的寶媽也低調到戲院觀賞；她既是康復者、也是很多親友的守護者，寶媽說：「我今天為什麼會這麼堅強，因為我每照顧一個人，就得到一份禮物，不管醫師說我的病情如何，我都可以很冷靜。」

▲▼曾寶儀,寶媽。（圖／記者許宥孺攝）

▲寶媽低調支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／記者許宥孺攝）

寶媽自2004年起，歷經甲狀腺、淋巴腫瘤的威脅，2019年她又被診斷出肺腺癌，堅強的她選擇大家都在慶祝的平安夜住院、隔天開刀。她感恩地說「我的肺腺癌過了五年了，腫瘤在0.6公分健檢時就發現了，我很早就知道要處理它。很多朋友都問我，我怎麼可以這麼豁達？因為老天爺很疼惜我，這可能也是大家給我禮物。」

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▲▼寶媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／寶媽）

▲寶媽（左）曾三度罹癌。（圖／翻攝自FACEBOOK／寶媽）

不僅如此，寶媽透露「看完首映後，我有很多畫面從腦海裡跳出來，這2、30年我同時是被照顧者跟照顧者，我媽媽、寶儀的阿公阿嬤，還有其他親友，生病的時候都是我在想辦法，所以當我有一天被照顧，我內心超反彈，躺在床上的我，有多麽不願意。」

▲曾寶儀對寶媽相當孝順。（圖／瑞醫提供）

▲曾寶儀對寶媽相當孝順。（圖／瑞醫提供）

因為寶媽清楚照顧她的人，絕對不會比躺在床上的自己輕鬆；但她也深知，因為她每照顧一個人，就得到一份禮物；像是在《交換禮物》片中切除手臂上一大顆骨肉瘤的中醫師廖新喜（Sam哥），也是曾寶儀的表姨丈，手術時就是寶媽在開刀房外陪著Sam哥的太太，她說道「我陪著她，很心疼，但是當我回頭看，我在照顧他們的過程中，累積了很多能量，讓我可以幫助更多的人。」

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲寶媽陪伴電影裡的Sam哥開刀。（圖／台北双喜提供）

而寶媽甚至是第一個看到Sam哥經歷10幾個小時手術、那顆被切下來的「腫瘤本人」的人，當時她震撼到往後退了幾步，但馬上想到「醫生真的好偉大，半夜了還在開刀，我滿懷感恩。」經歷過這麼多次陪伴者的角色、見過各型各類的病患，她更笑稱「除了醫生，應該沒有人看過的器官比我多」。

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲Sam哥（左）目前已經康復。（圖／台北双喜提供）

對於女兒曾寶儀和林明謙導演花了4年多拍攝《交換禮物》，寶媽說「雖然我不會當面告訴她，但是我覺得她好辛苦喔！所有人都來跟我說她真的很棒，因為這是一條很難的路，這件事很多人都不會去做。」所以希望大家都能去進戲院看《交換禮物》，直呼「有時候禮物不一定是來自某一個你想要的東西，而是你這輩子從沒想過得到的、但是你得到它了。生病跟沒生病的時候，看事情的角度不一樣，禮物也不一樣。」

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀新片《交換禮物》感動許多民眾。（圖／台北双喜提供）

過去一個禮拜，《交換禮物》先在台北、台中和台南3個城市接連舉行首映，25日正式上片後，影廳內啜泣、擤鼻涕的聲音此起彼落，主創團隊包括導演林明謙、監製曾國駿和曾寶儀都積極在各地跑映後，與觀眾深度交流，交換心靈上的禮物：有位觀眾的母親罹患肝癌，原本她不敢告知母親真實病況，卻在看到片中患者做家族排列的心理諮商時非常有感，看完電影決定更正向地去陪伴媽媽走完她想要的下半生。

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀新片《交換禮物》感動許多民眾。（圖／台北双喜提供）

曾寶儀則說「你就算收到了禮物，明白了一些什麼，你都可以放在心裡，將來如果有任何事情，不要覺得因為看完《交換禮物》你就成為一個無敵的人，你依然可以脆弱、依然可以懷疑、依然可以流眼淚，請允許它發生，然後跟自己說你辛苦了，我們好好走這一段！」

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀新片《交換禮物》感動許多民眾。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》由「寬魚國際」、「六六喜喜」、「影市堂」、「文策院」出品，由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而叩藉此問生命的本質，提醒這很可能就是人們生命中本就會預見的挫折與困難之一，只是形式與程度的不同。電影將於12月25日上映，期待成為冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲寶媽現身支持曾寶儀的新片《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀新片《交換禮物》感動許多民眾。（圖／台北双喜提供）

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