懷孕8月頭劇痛「才發現長超大血栓」！　蓋兒急動手術

記者張筱涵／綜合報導

以《神力女超人》知名的演員蓋兒加朵（Gal Gadot）近日在Instagram發表長文，分享懷孕期間驚險的健康危機。她透露，在懷孕八個月時因腦部發現「巨大血栓」接受緊急手術，這段經歷讓她深刻感受到生命的脆弱。

▲蓋兒加朵懷孕8個月時發現腦部長巨大血栓。（圖／翻攝自Instagram／gal_gadot）



蓋兒加朵表示，當時已經懷孕八個月，因劇烈頭痛臥床多日，直到MRI檢查揭示患有腦部靜脈竇血栓（CVT），這是一種可能致命的血栓疾病：「那一瞬間，我和家人深刻感受到生命的脆弱，明白事情可以在一瞬間完全改變。」她也在第一時間決定動手術。

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在手術前，蓋兒加朵提前迎來女兒奧莉（Ori）的誕生，女兒的名字意為「我的光」，並形容這段經歷：「我告訴丈夫，當我們的女兒來到這個世界時，她將成為引領我穿越這段隧道的光。」加朵還分享了一張穿著病服哺乳的照片，記錄這段充滿挑戰但也充滿希望的時刻。

蓋兒加朵希望通過自身經歷提醒大家關注健康，因為每10萬名30歲以上的孕婦中，約有3人可能患腦靜脈竇血栓，儘管罕見，但及早發現即可治療：「如果這個故事能讓一個人因為關注健康而採取行動，那麼分享就是值得的。」

▲蓋兒加朵呼籲所有人都要注重健康。（圖／翻攝自Instagram／gal_gadot）