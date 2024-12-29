66歲瑪丹娜「放閃小38歲鮮肉男友」！2個月前才遭傳分手　男方身份曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

現年66歲的美國天后瑪丹娜（Madonna），過去曾有2段婚姻，然而最後都以離婚收場。今年她傳出與小38歲的阿基姆莫里斯（Akeem Morris）交往，她則在日前在IG曬合照放閃，引發網友關注，男友的身分也隨之曝光。

▲▼瑪丹娜曬出與莫里斯的合照。（圖／翻攝自Instagram／madonna）



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據外媒《People》報導，莫里斯出身於牙買加，後來在紐約讀大學，他曾是大學足球隊的1員，也曾參加英格蘭足球超級聯賽（英超）。瑪丹娜26日在IG曬出1段短片，寫下：「1年之中最美好的1天……聖誕節和光明節同時舉行。」影片中可見多張自拍照，以及她和家人、朋友們的合照，當中也包含了與莫里斯的親密合影。

▲瑪丹娜曾有2段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／madonna）



回顧瑪丹娜的情史，她1985年與奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）結婚，但婚姻在4年後告終；2000年時與導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）結婚，而後於2008年離婚，2人育有1子羅科（Rocco）。她與莫里斯則是在今年7月傳出戀情，10月時一度遭傳分手，但並未被證實。