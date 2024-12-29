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吳宗憲錄《玩很大》10年吐真實心聲！　見淚崩走心畫面：留在地面哭

記者孟育民／台北報導

吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》迎接播出十週年，年度企劃前往飛往土耳其出外景，主持《玩很大》十年，吳宗憲難得吐露心聲：「只要跟家人去旅遊都不知道幹嘛，因為沒有關卡就覺得怪怪的，這個就是《玩很大》的魔力。」

▲▼《綜藝玩很大》十週年前往土耳其出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲《綜藝玩很大》十週年前往土耳其出外景。（圖／好看娛樂提供）

為了爭取搭上世界知名的熱氣球之旅，隊員們卯足了全力比拚，此時關主吳宗憲卻宣布：「土耳其玩很大的下一回合，重新分隊！」聽到製作單位打出重新分隊大牌，隊員大搬風，彼此培養多日的默契瞬間歸零，積分也重新開始。

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浩子不忍發聲：「我們默契這樣培養下來，你們這樣子沒意思吧！」吳宗憲更補槍說：「來到土耳其沒有上去熱氣球等於是白來了！」而曾莞婷則是信心滿滿對著黑隊隊長坤達喊話：「我會努力把你送上去的！」

▲▼《綜藝玩很大》十週年前往土耳其出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲▼眾人為了搭熱氣球拼命。（圖／好看娛樂提供）

▲▼《綜藝玩很大》十週年前往土耳其出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲▼《綜藝玩很大》十週年前往土耳其出外景。（圖／好看娛樂提供）

KID則直言：「我是真的很想搭（熱氣球），我很喜歡旅遊，這件事是我的夢想清單，我們這隊一定要贏，拜託！」還對著隊員庹宗康撒嬌說：「我求你一定要贏，你跑起來好不好？」禁不住KID苦苦哀求，庹宗康只好回說：「好啦！」面對更加艱難的挑戰，有人走心、甚至淚崩，只為了坐上熱氣球，吳宗憲更直言：「觀眾不喜歡看皆大歡喜，要有人留在地面哭。」

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吳宗憲, 玩很大, 綜藝玩很大

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