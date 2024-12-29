北一女校長「臉書呼叫賈永婕」突道歉！她被圈粉親回應：身教勝於一切

記者黃皓瑋／綜合報導

女星賈永婕接任101董座以來話題不斷，日前北一女校長陳智源發文「呼叫」她，表示聖誕夜101外牆的「我愛北一女」點燈活動少亮1次燈，並獲得她的回覆。不過陳智源事後道歉，自認不該用社群的力量做出無禮行為，向學生喊話「做了不好的示範」。對此賈永婕也親自回應，直呼被校長圈粉，大讚「身教勝於一切」。

▲賈永婕是台北101現任董事長。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



近期台北101開放大樓外牆點燈活動，有北一女家長出資5萬元，在25日晚間點亮16次「我愛北一女」字樣，不過有前往見證的北一女學生，向校長反映第16次「漏拍」沒有亮燈，因而撲空。陳智源得知消息後，當晚就在臉書發文呼叫賈永婕，希望演算法將貼文推給她，賈永婕則在看到貼文後聯繫對方，解釋漏拍原因並討論後續做法。

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不過陳智源昨日發文致歉，坦言當時因為一時情急，在手邊沒有聯絡管道的情況下，用了社群平台「呼叫101董座」：「現在想想，我應該透過正式的官方管道去反映才對，而不是用社群媒體昭告天下，更何況少數媒體用『校長控訴101點燈』的標題，並非我的原意，也對賈董事長造成困擾。」

▲北一女家長日前在101外牆投放「我愛北一女」字樣。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕今日轉發陳智源的道歉貼文，大讚：「我現在知道為什麼我唸過北一女的朋友都這麼優秀了，原來是身教勝於一切！」直呼被對方圈粉：「你太帥了，帥到我後空翻了兩圈。」她也說明當時看到對方的呼叫貼文，並沒有感到不舒服，而是覺得備感榮幸，雙方也都是用善意在面對這起意外事件。

然而賈永婕話鋒一轉，表示：「在我們現今社會不管是傳統的媒體或者是社群媒體，都會用一種比較惡意的標題來吸取流量，『控訴』 這兩個字非常嚴重，但是可能是因為我常常被罵的關係，看完之後完全沒有感覺笑笑飄走就好。」並向陳智源喊話：「您的處理方式並沒有錯，很可愛很活潑很有效率。」

▼賈永婕臉書貼文。（翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生。如遭刪除請見諒）

