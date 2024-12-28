依依自認相遇納豆太晚　升格人妻甜蜜喊話：一起走向幸福

記者王靖淳／綜合報導

藝人納豆（林郁智）和女友依依（陳依依）愛情長跑8年，男方今年11月和節目到日本沖繩出外景時，向女友求婚成功，昨（27）日小倆口更現身戶政事務所完成結婚登記，事後雙雙透過社群發文寫下感動心情。貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言祝福。

▲依依、納豆交往8年。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

依依在IG發文分享結婚感言，她認為，婚姻是一生中唯一能為自己選擇家人的機會，因為「爸爸媽媽、兄弟姊妹」都是出生前就決定好的，這也讓她特別珍惜這段關係。依依透露，她花了近8年的時間，挑選1位「有趣的人」作為人生伴侶，並在過去2年中共同經歷風雨，為此她感慨表示：「雖然一輩子很長，但我覺得我們相遇太晚，還好你腳短短的，可以陪我慢慢走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲依依、納豆登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

依依在文中形容自己會珍惜和納豆走過的每一步，並強調即使未來步伐不同，也會彼此等待，攜手走向幸福。她甜蜜地表示：「我會好好記得我們一起走的每一步，雖然不會永遠步伐相同，但是你等我，我等你，我們一起走向幸福，就夠了。」最後，依依感性地表達對未來的期望，希望與老公一同「白頭偕老，把未來的日子過得有趣。」她也特別感謝親朋好友見證她完成結婚登記，讓這天成為滿載幸福的回憶。

▲依依、納豆發文寫下登記結婚的心情。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）